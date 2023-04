V Priateľoch si dôležitú postavu zahrala aj hviezda Hriešneho tanca. Toto je dôvod, prečo sme ju videli len raz

V sitkome Priatelia si v menších epizódnych (no veľakrát dôležitých) úlohách zahralo viacero známych a zvučných mien. Môžete sa pasovať za najväčšieho fanúšika tohto kultového seriálu, no je viac než možné, že toto meno z listu účinkujúcich uniklo aj vám. Schválne – vedeli ste, že v prvej sérii si dôležitú hosťujúcu postavu zahrala hviezda filmu Hriešny tanec, herečka Jennifer Grey?

Niektoré známe hollywoodske mená si veľa zo skalných fanúšikov v sitkome Priatelia (Friends), popravde, ani len nevšimlo. Jednou z nich je napríklad herečka Jennifer Grey, ktorú poznáme z obľúbeného romantického filmu Hriešny tanec (Dirty Dancing), kde stvárnila hlavnú postavu Baby, píše web Screenrant.

Baby nezostala sedieť v kúte a zahrala si v Priateľoch

V Priateľoch sa objavila síce len raz, no stvárnila veľmi dôležitú postavu – Mindy, kamarátku Rachel (hrala ju Jennifer Aniston), ktorú si jej bývalý Barry rozhodol vziať za manželku (a s ktorou svoju nastávajúcu Rachel podvádzal).

Postava sa prvýkrát objavila ku koncu prvej série a aj samotná Jennifer Grey bola podľa jej slov veľkou fanúšičkou seriálu. No aj napriek tomu, že jej postava sa v sitkome ešte mala objaviť v nešpecifikovanom počte epizód 2. série, Grey postavu Mindy už nikdy potom nestvárnila. A dôvod vysvetlila len nedávno, takmer 30 rokov po objavení sa v seriáli.

Ako uviedla v rozhovore pre MediaVillage, práca na Priateľoch jej spôsobovala úzkosti, ktorými trpela už predtým, no nevedela, že ich bude musieť liečiť. Prezradila, že bola vždy veľkou fanúšičkou seriálu a keď jej zavolali z produkcie, že pre ňu majú úlohu, neváhala a zhostila sa jej.

Neustále zmeny jej spôsobovali záchvaty úzkosti

Z výslednej práce ale nemala veľmi dobrý pocit. „Neustále sa menil scenár. Je veľmi ťažké byť hosťujúcou hviezdou, pretože nie ste stabilnou súčasťou tímu a snažíte sa neustále prísť na to, ako to celé má byť,“ uviedla, no ako dodala, ani scenáristi nevedeli, čo s postavou Mindy chcú spraviť.

„Snažili sa prísť na to, aká je postava, aká je scéna a neustále sa všetko menilo. To všetko ma tak nesmierne znepokojovalo, že som to takmer nezvládla. V tej chvíli som nevedela, čo sa so mnou deje. Z celého výkonu som mala veľkú úzkosť a nechápala som, že potrebujem odbornú pomoc,“ uviedla Grey.

Preobsadená

„Keď ma potom producenti požiadali, aby som sa vrátila, povedala som im, že nemôžem. Do postavy teda obsadili niekoho iného,“ povedala a zároveň dodala, že ju to mrzí. Odmietla totiž nielen ďalšie účinkovanie v Priateľoch, ale aj v populárnom zábavnom programe Saturday Night Live. Dôvodom boli jej úzkostné stavy.

Postavu Mindy tak vo finálnych častiach 2. série Priateľov, kde sa táto postava opäť dostáva na scénu, stvárnila herečka Jana Marie Hupp. Túto zmenu však mnohí diváci možno ani len nepostrehli.