Tvorkyňa Priateľov prezradila najväčšiu chybu, ktorú v sitkome urobila. Dodnes ju ľutuje a platí za ňu milióny

Dnes by ste iba veľmi ťažko hľadali americký seriál, v ktorom by hlavné postavy neboli obsadené rasovo rozmanito. Keď si pozrieme staré obľúbené sitkomy, ktoré všetci milujeme, vidíme, že v nich to bolo úplne inak. K tejto téme sa po rokoch vyjadrila aj samotná Marta Kauffman, ktorá spoločne s Davidom Craneom stála za vznikom Priateľov, píše Unilad. Ospravedlnila sa a snaží sa napraviť túto chybu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Seriál Priatelia sa aj dnes u nás objavuje pravidelne v televíznom vysielaní, alebo si ho môžete pozrieť v knižnici streamovacej služby HBO Max. Napriek tomu, že sa jeho humor teší veľkej obľube, je nutné priznať, že ak by seriál vznikal v roku 2022, vyzeral by inak. A s týmto súhlasí aj samotná Marta Kauffman.

Ľutuje túto jednu vec

Už dávnejšie priznala, že vníma ako veľkú chybu to, že do hlavných úloh šestice priateľov obsadila výlučne bielych hercov. Seriál sa odohráva v New Yorku, čo je obrovské multikultúrne mesto a povedzme si úprimne, ak by bol realitou, pravdepodobne by sa naši hrdinovia priatelili aj s ľuďmi inej farby pleti.

Kauffman to neurobila naschvál, ani sa nad týmto v minulosti nezamýšľala. Dnes ale uznáva, že to nebolo správne. Uvedomila si to po násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda, čo v Amerike vyvolalo obrovskú vlnu protestov. Viac o tomto prípade sa dočítate v našom staršom článku.

Stala sa súčasťou systémového rasizmu, hovorí

„Práve po tom, čo sa stalo Georgeovi Floydovi, som začala zápasiť s tým, že som sa stala súčasťou systémového rasizmu, aj keď som si to nikdy neuvedomovala,“ povedala Kauffman.

Daruje 4 milióny

Samozrejme, Priateľov už dnes nezmení, napriek tomu sa snaží hľadať spôsoby, ako jasne vyjadriť svoj postoj a predovšetkým pomáhať. Práve preto sa rozhodla darovať 4 milióny dolárov katedre afrických a afroamerických štúdií bostonskej univerzity. Kvôli tomuto kroku sa jej dostalo množstvo podpory a pozitívnych reakcií.

Ale ako dodáva, je to iba začiatok. Vie totiž, že urobila chybu, aj keď nie vedomú.