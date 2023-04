Návrat Dva a pol chlapa? Tvorca populárneho sitkomu chystá novinku s Charliem Sheenom v hlavnej úlohe

Dlhé roky si nevedeli prísť na meno aj napriek tomu, že ich spoločný projekt lámal rekordy v diváckej sledovanosti. Zdá sa ale, že ich kríza je zažehnaná a dvojica bude spolupracovať na novom projekte. Charlie Sheen totiž bude jednou z hviezd nového sitkomu z dielne Chucka Lorrea, tvorcu Dva a pol chlapa.

Charlie Sheen bol ústrednou postavou oceňovaného a divákmi neustále sledovaného sitkomu Dva a pol chlapa (Two and a Half Man) počas celých 8 sérií. Potom ale hercove osobné problémy so závislosťami od drog a alkoholu nabrali na obrátkach, pohádal sa s hlavným tvorcom seriálu Chuckom Lorreom a ten ho z neho vyhodil. Nasledovali ostré výmeny názorov cez médiá a právnikov, pričom Sheen dokonca scenáristu a producenta a aj spoločnosť WBTV zažaloval a požadoval odškodné vo výške 100 miliónov dolárov, píše web Unilad.

Sheen si zahrá v novom sitkome od tvorcu Dva a pol chlapa

Neskôr si ale Sheen akoby vstúpil do svedomia a svoju chybu priznal a dokonca sa vyznal, že keby mohol vrátiť čas, správal by sa inak a nastúpil by na odvykačku, aby o rolu v Dva a pol chlapa neprišiel.

Súdne ťahanice medzi Sheenom a Lorreom trvali roky a dlho to vyzeralo tak, že dvojica si už k sebe cestu nenájde. Najnovšie sa ale zdá, že kríza medzi oboma je už zažehnaná.

Ako totiž Unilad a aj mnohé ďalšie filmové a seriálové weby uvádzajú, Charlie Sheen bude jednou z vracajúcich sa postáva v pripravovanom komediálnom projekte s názvom How to Be a Bookie z tvorcovskej dielne jeho niekdajšieho soka, Lorrea.

Nový sitkom vzniká exkluzívne pre streamovaciu platformu Max, ktorá už koncom mája na území USA nahradí službu HBO Max.

Už teraz mu veštia sľubnú budúcnosť

Mnohí novému projektu, ktorého ústrednou postavou bude herec Sebastian Maniscalco (vidieť sme ho mohli v oceňovaných filmoch ako Green Book či The Irishman), už teraz veštia sľubnú budúcnosť a veľké úspechy. Či ale pôjde o kvalitný počin, zistíme až po jeho premiére.

Sitkom by sme mali vidieť aj v našich končinách. Zatiaľ je ale otázne, či ho uvidíme až vtedy, keď sa aj na našom trhu z HBO Max stane Max, alebo bude vďaka distribučným zázrakom uvedený v rovnakom čase, ako v Spojených štátoch.

Každopádne aj my veríme, že zo spolupráce Sheen a Lorre nemôže vzniknúť nič zlé, takže držíme prsty.