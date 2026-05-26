PS podáva návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie: Budú to robiť na každej schôdzi

Progresívne Slovensko podáva návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Hnutie o tom informovalo na sociálnej sieti.
Zároveň potvrdili, že to budú robiť na každej jednej schôdzi, pokiaľ budú dôvody pretrvávať. Zároveň podávajú trestné oznámenie, aby boli preverené skutočnosti, ktoré včera zazneli na súdnom pojednávaní k vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho.
Gašpar sa mal vyhrážať
Na Špecializovaný trestný súd v Pezinku priviedla včera ozbrojená eskorta z väznice v Banskej Bystrici kľúčového svedka Zoltána Andruskóa.
Andruskó pred senátom vyhlásil, že v minulosti čelil zastrašovaniu a obával sa o vlastný život. Podľa jeho slov, ktoré priniesli Aktuality, mali na jeho ďalšie konanie vplývať aj hrozby, ktoré údajne prichádzali zo strany policajtov. Andruskó počas výpovede tvrdil, že cez tretiu osobu dostal odkaz od bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, podľa ktorého mal mlčať o vražde exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. V opačnom prípade vraj môže skončiť rovnako.
Pojednávanie pokračuje aj dnes, Andruskó bude pokračovať vo výpovedi.
