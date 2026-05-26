Dara Rolins chystá veľký životný krok s Pavlom Nedvědom: Rozhodla sa pre zásadnú zmenu

Po rokoch života v luxusnej vile pri Prahe sa spevácka diva rozhodla urobiť krok, ktorý mnohých prekvapil. Dom, ktorý bol dlhé roky jej útočiskom, miestom rodinných spomienok aj symbolom stability, sa zrazu objavil v ponuke na predaj.
Hoci okolo celej situácie okamžite vznikli rôzne dohady, pravda je iná. Dara Rolins sa podľa všetkého rozhodla uzavrieť jednu významnú kapitolu a otvoriť dvere úplne novej etape života po boku Pavla Nedvěda. Dom, v ktorom prežila približne desať rokov, sa objavil v realitnej ponuke za takmer 43 miliónov českých korún, ako uviedol český portál Aha!
Luxusná vila sa nachádza v pokojnej časti Tuchoměřic neďaleko Prahy a ponúka tri podlažia, bazén, veľkú záhradu, zastrešenú terasu aj garáž pre tri autá.
Nový začiatok po boku Pavla Nedvěda
Dara Rolins potvrdila, že predaj domu súvisí s jej budúcnosťou po boku Pavla Nedvěda. Dvojica je spolu už viac ako štyri roky a podľa speváčky bolo len otázkou času, kedy sa rozhodnú pre spoločné bývanie.
„V Tuchoměřiciach sme prežili krásnych desať rokov, ale život ide ďalej. Teraz vyše štyroch rokov po boku Pavla. To, že sa raz sťahujeme do vlastného, bolo len otázkou času. A ten čas prišiel teraz. Takže áno, je to pravda. Môj dom pri lese je na predaj,“ uviedla speváčka. Vilu začala budovať ešte počas vzťahu s raperom Rytmusom. Po ich rozchode sa dom stal zázemím pre Daru a jej dcéru Lauru, neskôr tam trávil čas aj Pavel Nedvěd.
