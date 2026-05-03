Lacného Actionu sa dočkali ďalší Slováci. Prvá predajňa v meste už je otvorená, diskont láka na nízke ceny

Ešte v marci sme vás informovali o tom, že lacný Action otvára svoju 47. slovenskú predajňu. Stalo sa tak v Piešťanoch a už vtedy bolo jasné, že expanzia holandského reťazca sa ani zďaleka nekončí. Iba pred pár dňami pribudla na strednom Slovensku ďalšia pobočka.
Ako spoločnosť informovala v tlačovej správe, prvýkrát sa dočkala Detva. Predajňa s rozlohou viac ako 700 metrov štvorcových je tak 48. v krajine a podobne ako aj v iných mestách ponúkne už tradične široký sortiment v 14 produktových kategóriách.
Action zaznamenal pomerne dynamickú slovenskú expanziu a za približne 3 roky stihol otvoriť takmer 50 pobočiek. Najväčšie zastúpenie má v Bratislave, kde na prelome rokov otvoril ďalšie pobočky v OC Central či v Podunajských Biskupiciach.
Pripravuje ďalšie predajne
Hoci sa v uplynulých mesiacoch rýchla expanzia pribrzdila, diskont ju rozhodne ani zďaleka nezastavil. Zároveň, spomalenie expanzie je v tejto fáze celkom prirodzené, nakoľko sa už spoločnosť dostala do kľúčových regiónov a v najbližších mesiacoch sa očakáva skôr dopĺňanie súčasného portfólia kamenných prevádzok.
Podľa dostupných informácií je zrejmé, že logo známeho reťazca v najbližších mesiacoch pribudne napríklad v Chorvátskom Grobe či Komárne, kde už kompetentní rozbehli nábor budúcich zamestnancov.
