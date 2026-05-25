Ľudia si obľúbili lacný reťazec, oblečenie tu nakúpite za pár eur. Čoskoro otvorí nové predajne na ďalších trhoch

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
Hoci populárnu módnu skupinu pozná takmer každý Slovák, jej malý lacný reťazec zažíva európsky boom až v tomto období.

Španielska odevná spoločnosť Inditex patrí medzi popredných európskych hráčov a svoje zastúpenie má aj na Slovensku. U nás prevádzkuje reťazce ako Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti či Stradivarius. Málokto však vie, že v portfóliu skupiny sa tiež nachádza značka Lefties.

Tá pôvodne vznikla ako outlet pre nepredané oblečenie zo Zary – samotný názov „Lefties“ pochádza od slova „leftovers“ (zvyšky). Postupne sa však transformovala na samostatnú low-cost značku a aktuálne sa rozširuje naprieč Európou. Upozornil na to portál Retail Detail.

Prichádza do ďalších krajín

Počas uplynulého štvrtka Inditex otvoril prvú predajňu Lefties vo Francúzsku, čím dokonal svoju expanziu na ďalší trh. Okrem toho lacný brand dnes nájdeme napríklad v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Rumunsku, Turecku či na Blízkom východe. Už dlhší čas je pritom avizované, že známa módna skupina pripravuje vstup do ďalších krajín.

Lefties malo na konci roka 2025 v prevádzke približne 210 predajní.

Najčastejšie sa spomína Nemecko, Veľká Británia či Holandsko, kde by mohli prvé pobočky pribudnúť ešte tento rok. Mnohí odborníci na retail hovoria o Lefties ako o odpovedi Inditexu na ultralacné fast fashion giganty typu Primark či Shein. Tie masívne naberajú na popularite a u spotrebiteľov sú čoraz častejšou voľbou.

Zaujímavé je, že Lefties dlho fungovalo takpovediac „v tieni“ ostatných značiek Inditexu. Značka nemala taký marketing ako Zara (aj v oficiálnych účtovných dokumentoch v minulosti spadala pod Zaru) a často ju poznali hlavne ľudia zo Španielska či z Portugalska. Posledné roky však firma agresívne expanduje a otvára veľké moderné predajne. Tie ľudia vyhľadávajú predovšetkým s ohľadom na ceny, ktoré sú v porovnaní s hlavnými ťahúňmi Inditexu nižšie.

Foto: Profimedia

To, či sa koncept rozšíri aj do východnejších častí Európy, zatiaľ známe nie je, keďže kompetentní takéto ambície oficiálne neprezentovali. Z hľadiska obchodného modelu a ponuky by to však zmysel dávalo, nakoľko aj slovenský trh už podľahol diskontným a outletovým predajcom. Zároveň, v našich končinách absentuje výraznejšia konkurencia tohto typu.

Sortiment značky Lefties zahŕňa dámsku módu, detské oblečenie, oblečenie pre bábätká, pánsku módu, bytové doplnky a obuv. Pre zákazníkov je to často kompromis – chcú sa obliekať moderne, inklinujú k dizajnom od Inditexu, no nechcú platiť „Zara ceny“.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jediná predajňa skončila, ambiciózna značka zmizla z trhu. Konkurovať chcela aj tým najlepším

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac