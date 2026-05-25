Ľudia si obľúbili lacný reťazec, oblečenie tu nakúpite za pár eur. Čoskoro otvorí nové predajne na ďalších trhoch

Španielska odevná spoločnosť Inditex patrí medzi popredných európskych hráčov a svoje zastúpenie má aj na Slovensku. U nás prevádzkuje reťazce ako Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti či Stradivarius. Málokto však vie, že v portfóliu skupiny sa tiež nachádza značka Lefties.
Tá pôvodne vznikla ako outlet pre nepredané oblečenie zo Zary – samotný názov „Lefties“ pochádza od slova „leftovers“ (zvyšky). Postupne sa však transformovala na samostatnú low-cost značku a aktuálne sa rozširuje naprieč Európou. Upozornil na to portál Retail Detail.
Prichádza do ďalších krajín
Počas uplynulého štvrtka Inditex otvoril prvú predajňu Lefties vo Francúzsku, čím dokonal svoju expanziu na ďalší trh. Okrem toho lacný brand dnes nájdeme napríklad v Španielsku, Portugalsku, Taliansku, Rumunsku, Turecku či na Blízkom východe. Už dlhší čas je pritom avizované, že známa módna skupina pripravuje vstup do ďalších krajín.
Najčastejšie sa spomína Nemecko, Veľká Británia či Holandsko, kde by mohli prvé pobočky pribudnúť ešte tento rok. Mnohí odborníci na retail hovoria o Lefties ako o odpovedi Inditexu na ultralacné fast fashion giganty typu Primark či Shein. Tie masívne naberajú na popularite a u spotrebiteľov sú čoraz častejšou voľbou.
Zaujímavé je, že Lefties dlho fungovalo takpovediac „v tieni“ ostatných značiek Inditexu. Značka nemala taký marketing ako Zara (aj v oficiálnych účtovných dokumentoch v minulosti spadala pod Zaru) a často ju poznali hlavne ľudia zo Španielska či z Portugalska. Posledné roky však firma agresívne expanduje a otvára veľké moderné predajne. Tie ľudia vyhľadávajú predovšetkým s ohľadom na ceny, ktoré sú v porovnaní s hlavnými ťahúňmi Inditexu nižšie.
To, či sa koncept rozšíri aj do východnejších častí Európy, zatiaľ známe nie je, keďže kompetentní takéto ambície oficiálne neprezentovali. Z hľadiska obchodného modelu a ponuky by to však zmysel dávalo, nakoľko aj slovenský trh už podľahol diskontným a outletovým predajcom. Zároveň, v našich končinách absentuje výraznejšia konkurencia tohto typu.
Sortiment značky Lefties zahŕňa dámsku módu, detské oblečenie, oblečenie pre bábätká, pánsku módu, bytové doplnky a obuv. Pre zákazníkov je to často kompromis – chcú sa obliekať moderne, inklinujú k dizajnom od Inditexu, no nechcú platiť „Zara ceny“.
