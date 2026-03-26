Lacný Action prichádza do ďalšieho mesta: Nová predajňa prinesie lacné nákupy aj pracovné príležitosti

Nina Malovcová
Reťazec Action
Ľuďom prináša tisíce lacných produktov aj nové pracovné miesta.

Diskontný reťazec Action pokračuje v expanzii na Slovensku a po novom prichádza aj do Piešťan. V kúpeľnom meste otvorí svoju prvú predajňu, celkovo už 47. v krajine.

Nová prevádzka pribudne na ulici Nikolu Teslu 31 a pre verejnosť sa otvorí 28. marca. Obyvatelia mesta a okolia tak získajú ďalšiu možnosť nákupu lacnejšieho tovaru pre domácnosť či voľnočasivé aktivity. Ako vyplýva z informácií spoločnosti, v predajni bude približne 6 000 produktov v 14 kategóriách a viac ako dve tretiny z nich stoja menej ako 2 €.

Lacný sortiment, ktorý sa rýchlo mení

Action je známy najmä tým, že jeho ponuka sa neustále obmieňa. Každý týždeň pribúda približne 150 nových produktov, čo znamená, že zákazníci v predajni často nachádzajú odlišný sortiment než pri predchádzajúcej návšteve. Okrem hračiek či potrieb pre domácnosť a záhradu ponúka aj rôzne praktické drobnosti alebo sezónny tovar, ktorý sa mení podľa aktuálneho obdobia.

„Sme veľmi radi, že môžeme otvoriť našu prvú predajňu v Piešťanoch, len tri roky po tom, čo spoločnosť Action vstúpila na slovenský trh. Zákazníci nás prijali s otvorenou náručou, a preto nás teší, že môžeme našu ponuku sprístupniť ešte širšiemu publiku,“ uviedol Jan Štěpánek, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko.

Pribudnú aj pracovné miesta

Nová predajňa má rozlohu 778 m² a zamestná 16 ľudí. Otvorená bude každý deň od 09:00 do 20:00, čo má zabezpečiť dostupnosť pre zákazníkov aj počas víkendov.

