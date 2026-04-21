Lacný Action poteší ľudí v ďalšom meste: Do novej pobočky hľadá prvých zamestnancov

Holandský diskont Action, ktorý na Slovensku pôsobí od marca 2023, pokračuje vo svojom rýchlom raste. Najnovšie smeruje do Komárna, kde plánuje otvoriť ďalšiu predajňu. Stane sa tak v pripravovanom nákupnom centre OC Sedmička.
V priebehu troch rokov sa spoločnosti Action podarilo vybudovať na našom trhu rozsiahlu sieť predajní, pričom počet prevádzok sa neustále zvyšuje. O plánoch reťazca a ďalšej expanzii svedčí pracovná ponuka na portáli Profesia.sk.
Holandský diskont aktuálne hľadá manažment predajne pre Komárno, čo naznačuje jeho blížiaci sa vstup do mesta. Action svojim budúcim manažérom ponúka nielen atraktívne mzdové ohodnotenie od 1 560 € mesačne, ale aj rôzne benefity, ako zamestnaneckú zľavu 15 % na celý sortiment, príspevok na stravovanie, Multisport kartu či rozvoj a školenia cez Action Academy.
Spoločnosť hľadá ľudí aspoň s 5‑ročnou praxou v maloobchode a minimálne s 2‑ročnou skúsenosťou na vedúcej pozícii. V súčasnej sieti kamenných prevádzok Komárno zatiaľ chýba, situácia sa však čoskoro zmení.
V meste sa už stavia nové obchodné centrum, pričom reťazec Action figuruje aj v zozname plánovaných nájomcov. Práve tu by tak mohla vzniknúť jeho nová predajňa.
Dva nové diskonty pod jednou strechou
Developer uvádza, že priestory OC Sedmička by mali obsadiť viaceré známe obchodné značky. Medzi budúcimi nájomcami sa spomína potravinový reťazec Billa a aj nová predajňa spoločnosti Woolworth, ktorej sme sa venovali v samostatnom článku. Súčasťou projektu má byť aj lekáreň.
„Okrem najmodernejšej predajne Billa tu svoj nový domov nájdu aj obľúbené značky Action a Woolworth spolu s lekárňou siete Benu,“ uviedol pre interez Michal Milata, riaditeľ spoločnosti Primum zo skupiny InterCora, ktorá má stavbu na starosti.
Samotné obchodné centrum vyrastie v širšom centre Komárna, konkrétne medzi ulicami Svätojánska a R. Seressa. Nepôjde pritom len o jednoduchú stavbu obchodov. Projekt podľa stavebného povolenia zahŕňa komplexné riešenie celého územia vrátane dopravného napojenia, vnútroareálových komunikácií, parkovacích plôch či technickej infraštruktúry. Reťazec pritom iba minulý mesiac otvoril novú predajňu aj v Piešťanoch.
Každý týždeň nový tovar
Action je charakteristický najmä neustále sa meniacim sortimentom. Každý týždeň totiž rozširuje ponuku približne o 150 nových produktov, takže zákazníci sa môžu pri každej návšteve tešiť na nový tovar.
Okrem hračiek či vybavenia do domácnosti a záhrady predáva aj rôzne praktické drobnosti a sezónny tovar, ktorý sa prispôsobuje aktuálnemu obdobiu. Reťazec pôvodom z Holandska má v súčasnosti už viac ako 3 000 predajní v 14 krajinách.
Štart na našom trhu pritom spoločnosti vyšiel. O tom, že Slováci si reťazec obľúbili, svedčia jeho finančné výsledky. V roku 2024, iba rok po príchode na náš trh, zaznamenal tržby viac ako 75 miliónov eur a zisk na úrovni 2,35 milióna eur.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku