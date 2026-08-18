Trump zverejnil mapu, kde je Hormuzský prieliv nové územie USA. Irán zareagoval a hrozí odvetou

Napätie na Blízkom východe opäť stúpa a geopolitická situácia sa komplikuje. Nové spory o kľúčové námorné trasy a ostrá rétorika medzi svetovými lídrami ukazujú, že dohoda je v nedohľadne. Trump nielenže vyhlásil, že žiadne ďalšie rokovania s Iránom nepokračujú, ale spravil bizarný krok, keď zverejnil mapu, kde si privlastnil územie medzi Perzským zálivom a Ománskym zálivom.
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Americký prezident Donald Trump zverejnil v utorok na svojej platforme Truth Social bez ďalšieho komentára mapu, na ktorej je strategicky dôležitý Hormuzský prieliv označený za „NOVÉ územie USA“. Irán to v reakcii nazval „bludom“, ktorý bude čoskoro napravený. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
BREAKING: President Trump shares a map depicting the Strait of Hormuz as U.S. territory, fueling chaos. pic.twitter.com/PcdbB4iF0X
— The General (@GeneralMCNews) August 18, 2026
Irán na mapu zareagoval
Zverejnenie mapy vyvolalo reakciu námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí pre právne a medzinárodné záležitosti Kázema Gharíbabádího, ktorý ju označil za „blud“ a varoval, že Irán tento blud buď sám napraví, alebo „napraví Trumpa“.
Prezident USA v posledných dňoch opakovane naznačil, že by si Spojené štáty mohli nárokovať suverenitu nad prielivom, ktorý je kľúčový pre globálny obchod s ropou. Prvýkrát nastolil túto myšlienku v piatok, keď žoviálnym tónom na mítingu v štáte New York povedal, že Hormuzský prieliv čoskoro vyhlási za územie USA. Vrátil sa k nej v pondelok, keď novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu povedal, že tento nápad sa mu páči.
Po 28. februári, keď USA a Izrael spustili útoky na Irán, je Hormuzský prieliv fakticky zablokovaný. Irán tvrdí, že ho znovu otvorí až po splnení viacerých požiadaviek, vrátane zrušenia sankcií, odblokovania majetku a uhradenia vojnových škôd.
Nie je to prvýkrát, čo Trump pri problémoch v zahraničnej politike pohrozil anexiou cudzieho územia. Od svojho návratu k moci v januári 2025 sa vyhrážal, že z Kanady urobí 51. štát USA, obsadí Grónsko a dokonca naznačil prevzatie kontroly nad Pásmom Gazy. Žiadnu z týchto hrozieb však nesplnil.
Rokovania s Iránom nepokračujú
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že žiadne rokovania s Iránom neprebiehajú a ani nie sú naplánované. Dodal však, že námorná blokáda pokračuje a všetky míny z Hormuzského prielivu boli odstránené alebo odpálené, píše TASR.
„V súčasnosti neprebiehajú žiadne rokovania ani rozhovory s Iránskou islamskou republikou a ani žiadne nie sú naplánované. Námorná blokáda naďalej platí v plnom rozsahu. Hormuzský prieliv je otvorený a funguje. Všetky námorné míny boli odstránené alebo odpálené,“ napísal šéf Bieleho domu na sociálnej sieti Truth Social.
USA a Irán v júni podpísali memorandum o porozumení s cieľom ukončiť vojnu na Blízkom východe, ktorého počiatočná 60-dňová rokovacia fáza v pondelok vypršala. Napriek tomu neboli hlásené žiadne nové útoky.
Trump v pondelok pohrozil Ománu zbombardovaním, pokiaľ bude brániť dohode o Hormuzskom prielive medzi USA a Iránom. Americký prezident predtým uviedol, že chce tento strategický prieplav označiť za územie USA, čo Irán vzápätí odmietol a vyhlásil, že táto kľúčová námorná trasa „je a zostane iránska“.
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