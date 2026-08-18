MOM-ky z čias pandémie majú dohru: Polícia spustila akciu Faktúra, rieši odberné miesta

Testovanie na ochorenie Covid-19 na odbernom mieste

Ilustračná foto: TASR – Milan Kapusta

Roland Brožkovič
TASR
Akcia prebieha v súvislosti s podozrením z páchania trestnej činnosti.

Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) realizuje akciu s krycím názvom „Faktúra“. Akcia prebieha v súvislosti s podozrením z páchania trestnej činnosti, ktorá súvisí s prevádzkovaním mobilných odberných miest tzv. MOM-iek, v období pandémie COVID-19. TASR o tom informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ.

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„Bližšie informácie poskytneme hneď ako to procesná situácia umožní,“ spresnilo Prezídium.

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