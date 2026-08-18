V platbe hotovosťou nastane veľká zmena: Únia schválila tvrdé pravidlá, pri platení ukážete doklad

Platenie eurami

Foto: Image by magnific

Dana Kleinová
Európska únia schválila nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí. Pri vyšších sumách vás obchodník vyzve k predloženiu dokladu totožnosti.

Európska únia schválila nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí, ktoré od 10. júla 2027 prinesú celoeurópsky limit na veľké hotovostné platby aj povinné overovanie totožnosti zákazníkov. Tieto zmeny zavedú prísnejšiu kontrolu nad tokom vysokých finančných čiastok v celom európskom priestore.

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Cieľom nových opatrení je zamedziť používaniu vysokých hotovostných súm na nelegálne činnosti a zvýšiť prehľadnosť finančných transakcií. Pre bežných ľudí pri denných nákupoch potravín, oblečenia či elektroniky sa nič nezmení, no pri vyšších sumách vzniknú obchodníkom aj zákazníkom nové povinnosti. Informuje o tom portál Užitočná Pravda.

Podstatná je hranica 3 000 eur

Nové európske pravidlá zavádzajú prvú dôležitú hranicu na úrovni 3 000 eur. Táto suma neznamená zákaz platenia v hotovosti, ale stanovuje moment, od ktorého musia takzvané povinné subjekty overiť totožnosť zákazníka pri príležitostných hotovostných transakciách.

Počítanie peňazí
Foto: Image by wirestock on Magnific

Medzi povinné subjekty patria napríklad finančné inštitúcie, realitní makléri či obchodníci pôsobiaci v rizikovejších odvetviach (napríklad predajcovia drahých kovov či luxusného tovaru). Práve pre týchto obchodníkov vzniká povinnosť skontrolovať doklad totožnosti zákazníka, evidovať získané údaje a v prípade potreby zisťovať aj doplňujúce informácie o pôvode či účele transakcie. Zákazníci tak musia strpieť overenie totožnosti a pri sumách nad tento limit využiť bezhotovostný prevod, ak by nevedeli požadované údaje doložiť. Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade, ak ide o viacero vzájomne prepojených transakcií, ktoré v súčte dosiahnu alebo prekročia hranicu 3 000 eur.

Hranica 10 000 eur: Celoeurópsky strop pre hotovosť

Druhou a podstatne prísnejšou zmenou je zavedenie celoeurópskeho limitu 10 000 eur na platby v hotovosti za tovary alebo služby. Platby nad túto sumu už nebude možné uskutočniť v hotovosti v žiadnom členskom štáte EÚ a kupujúci aj predávajúci budú musieť povinne použiť bezhotovostný platobný styk.

Európska únia
Ilustračná foto: Pexels

Pravidlo, ktoré už na Slovensku máme

Európske nariadenie výslovne umožňuje členským štátom ponechať si alebo zaviesť prísnejšie a nižšie limity. Pre Slovákov z toho vyplýva dôležitý záver, že platnosť európskeho limitu 10 000 eur automaticky neznamená zvýšenie slovenskej hranice.

Na Slovensku sa totiž obmedzenie platieb v hotovosti riadi zákonom č. 394/2012 Z. z. Od 1. januára 2026 platí zákaz hotovostných platieb nad 5 000 eur pri podnikateľoch a obchodoch. Výnimkou s vyššou hranicou 15 000 eur sú len platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

Bankovky eur
Ilustračné foto: Unsplash

Iná legislatíva má zas chrániť životné prostredie

Ako sme vás informovali, 12. augusta vstúpili do platnosti pravidlá v rámci nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR). Pre spotrebiteľov by mali znamenať bezpečnejšie obaly na potraviny bez škodlivých chemikálií, koniec zbytočne veľkých krabíc pri nákupoch z e-shopov a prehľadnejšie označovanie odpadkových košov a obalov v celej Európskej únii. Pripomína to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.

„Prijatie a spustenie uplatňovania nariadenia PPWR predstavuje najzásadnejšiu reformu v odpadovom hospodárstve za posledné desaťročie. Prechádzame od systému, ktorý riešil najmä to, ako odpad zatriediť a zhodnotiť, k systému, ktorý systematicky predchádza jeho vzniku už pri samotnom návrhu obalu. Je to jasný signál pre trh, že udržateľnosť už nie je len voľbou, ale podmienkou pre fungovanie na európskom trhu,“ vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter.

Znížiť by sa malo množstvo prázdneho priestoru v baleniach, ale aj nadbytočného obalového materiálu. Platiť bude aj zákaz používania per- a polyfluórovaných alkylových látok (PFAS) v potravinových obaloch. Od 1. januára 2030 navyše vstúpi do platnosti povinnosť, aby boli všetky obaly uvádzané na trh v EÚ navrhnuté ako recyklovateľné.

Problémy pre malé podniky

Hoci to znie na prvý pohľad rozumne, PPWR legislatíva má podľa malých podnikateľov mnoho veľkých dier. Na sociálnych sieťach sa roztrhlo vrece s príspevkami, v ktorých zahraniční, ale aj slovenskí majitelia malých podnikov upozornili, že dočasne pozastavia odosielanie zásielok do zahraničia.

Táto situácia je však pre malé biznisy oveľa komplikovanejšia a dokonca vznikla aj petícia. Aby sme o nej zistili viac, oslovili sme majiteľov slovenského biznisu a otázky sme položili aj autorke petície. Čo sme sa dozvedeli, si môžete prečítať v našom článku: „Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí.

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