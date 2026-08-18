Rodičia draho doplatili na syna. Prizerali sa, ako ničí súčasť národného parku, zaplatili stovky eur

Návšteva národného parku sa spája s dodržiavaním istých pravidiel. Napríklad sa musíte držať trás, ktoré sú oficiálne vyznačené, netrhať rastliny či riadiť sa vyznačenými miestami na stanovanie. Za nedodržanie pravidiel hrozia pokuty, ktoré sa pohybujú od stoviek po tisícky eur a ak ich odmietnete zaplatiť hneď, neskôr si môžete priplatiť ešte viac.
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Nie je to tak dávno, čo sme vás napríklad informovali o českých turistkách, ktoré sa úplne nahé kúpali v plese vo Vysokých Tatrách. Celú situáciu zachytila bezpečnostná kamera a ženám za toto „otužovanie“ hrozila pokuta až do výšky 3 319 eur. Teraz pokutu za nevhodné správanie v národnom parku dostali rodičia v Česku, ktorí sa prizerali, ako ich syn poškodzuje skalu.
Nechali chlapca ryť do kameňa
Ako informoval portál Novinky, správa Národného parku České Švajčiarsko zverejnila video, ktoré správe poslal jeden z návštevníkov. Zachytil na ňom chlapca ryjúceho, zrejme kameňom alebo črepom, do plochy na skalnej vyhliadke. Na videu je pritom vidieť aj chlapcových rodičov, ktorí ho v konaní nijako nezastavili a doplatili na to.
K rytiu do skaly došlo na vyhliadke nad Pravčickou bránou, teda na mieste, ktoré je turistami mimoriadne vyhľadávané, a tak nie je prekvapivé, že bol celý incident zachytený na kameru prihliadajúcimi.
Pokuta vo výške 413 eur
Správa parku na prípad reagovala zverejnením videa a slovami: „Každý návštevník po sebe v krajine niečo zanechá. Niekto ticho. Niekto zážitok zdieľaný s blízkymi. Iný pár korún v miestnom pohostinstve. Niekto ale bohužiaľ aj nápis na skale.“ V príspevku na sociálnej sieti zároveň zdôraznila, že pieskovec na vyhliadkach a chodníkoch nie je stránkou v návštevnej knihe. „Každý vryp zostáva súčasťou krajiny na veľmi dlhú dobu,“ upozornili ochranári prírody.
„V tomto konkrétnom prípade, ktorý bol skôr školáckou chybou než zlým úmyslom, došlo k rytiu do vyhliadky nad Pravčickou bránou a dotyčný si z výletu odniesol najvyššiu možnú pokutu, ktorú môžu naši strážcovia na mieste udeliť,“ uviedla ďalej správa parku na sociálnej sieti.
Hovorca správy Tomáš Salov na otázku Noviniek následne spresnil, že najvyšším možným postihom udeleným na mieste je pokuta 10-tisíc korún českých, čo je v prepočte približne 413 eur. „Riešenie formou postihu na mieste volíme radšej než správne konanie, kde napríklad v prípade zahraničných návštevníkov môžu nastať komplikácie s doručovaním. V správnom konaní by horná hranica postihu, v tých veľmi závažných prípadoch, bola sto tisíc korún,“ doplnil hovorca.
Nestalo sa to prvýkrát
Rýpanie do skál je podľa neho tradičnou formou vandalizmu a nie je to niečo, čo by sa na mieste stalo prvýkrát. „Lákalo návštevníkov už v 19. storočí, ako vieme zo škrabancov a podpisov z tej doby. Avšak to neznamená, že by to malo byť nasledovaniahodné,“ upozornil Salov.
„Tie súčasné rytiny väčšinou nemajú veľkú hodnotu a sú to skôr zásahy, ktoré poškodia skalu. Stali sa v minulosti aj prípady, že človek škrabancom zničil niečo, o čom ani nemal potuchy, vyryl napríklad svoje iniciály hneď vedľa ichnofosílie, odtlačku druhohorného živočícha. Stáva sa nám to. Je ťažké to postihovať, tu k postihu prispelo, že to iný návštevník natočil a poslal strážcom prírody,“ dodal Tomáš Salov pre Novinky.
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