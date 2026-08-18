Mali prepustiť takmer 200 ľudí, teraz prišiel zvrat. Známu fabriku napokon čaká výrazná premena

Ešte nedávno to vyzeralo na veľké prepúšťanie a koniec jednej z dlhoročných prevádzok na Slovensku. O prácu malo prísť takmer 200 ľudí a výroba sa mala postupne skončiť. Teraz však prišla zmena, ktorá môže pracovné pozície zachrániť.
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Spoločnosť DS Smith Turpak Obaly prehodnotila svoje pôvodné rozhodnutie a svoj závod v Martine napokon nezatvorí. Prevádzka zostane fungovať, hoci ju čaká výrazná premena. Informoval o tom portál My Turiec.
Návrh padol koncom minulého roka
Ako sme informovali, o plánovanom ukončení výroby v Martine sa začalo hovoriť už koncom minulého roka. Firma následne potvrdila, že chce svoju výrobnú prevádzku postupne ukončiť. Situácia sa dotýkala viac ako 190 pracovníkov.
„Môžeme potvrdiť, že sa uskutočnilo strategické zhodnotenie našich aktivít na Slovensku, s cieľom optimalizovať zdroje, poskytovať lepšie služby zákazníkom a pripraviť naše podnikanie pre ďalší rast. Na základe tohto zhodnotenia môžeme potvrdiť, že bol predložený návrh na zatvorenie konvenčnej prevádzky v Martine,“ uviedol vtedy v mene spoločnosti Juraj Caránek.
Podľa pôvodného plánu mali zamestnanci začať dostávať výpovede v priebehu marca a prví pracovníci mali podnik opustiť v júni. Kompletné ukončenie výroby sa pôvodne plánovalo na tretí kvartál roka 2026. Tento scenár sa však napokon nenaplní. Firma oznámila, že vzhľadom na potreby svojich zákazníkov závod v Martine zostane v prevádzke.
Nové servisné centrum
Nezostane však rovnakým podnikom ako doteraz. Postupne sa má premeniť na komplexné servisné centrum, ktoré bude zabezpečovať výrobné a servisné aktivity spoločnosti na Slovensku. Dobrá správa pre zamestnancov však neznamená, že pracovné miesta zostanú zachované všetky.
V martinskej prevádzke v súčasnosti pracuje niečo cez 190 ľudí. Po transformácii by mala o zamestnanie prísť približne tretina z nich. Stále teda pôjde o desiatky pracovných miest, no rozsah prepúšťania bude výrazne menší, než sa pôvodne očakávalo.
Súčasní zamestnanci by mali za pôvodných podmienok pracovať do septembra 2026. Následne sa začne nový prevádzkový model a počet pracovných miest sa prispôsobí fungovaniu servisného centra.
Martin sa má stať centrom širšieho portfólia výrobných a servisných činností. Nové centrum má zákazníkom poskytovať viacero produktov a služieb vrátane doplnkových výrobných a špecializovaných kapacít.
Zmeny sa pritom nebudú týkať iba Martina. Súčasťou transformácie bude aj presun niektorých aktivít z ďalších slovenských prevádzok. V Galante a Ilave pracujú na dotknutých činnostiach desiatky kmeňových a agentúrnych pracovníkov. Ich aktivity majú byť zachované do konca roka 2026 a následne presunuté do Martina. Podpora predaja bude zabezpečovaná tímami v Rožňave.
Fabrika má viac ako 120-ročnú históriu
Martinský závod patrí medzi podniky s mimoriadne dlhou históriou. Jeho začiatky siahajú do roku 1902 a dnešná spoločnosť DS Smith Turpak Obaly je priamym pokračovateľom niekdajších Turčianskych papierní.
Spoločnosť DS Smith vstúpila do závodu v roku 2015, keď odkúpila vlastnícky podiel od skupiny Duropack AG. V roku 2024 sa zároveň na Slovensku zlúčili viaceré organizačné a právne vetvy DS Smith pod názvom DS Smith Turpak Obaly.
Ecco Slovakia situáciu nezvládla
Región pritom v poslednom období zažil aj ďalšie výrazné straty pracovných miest. Jedným z najväčších prípadov bolo ukončenie výroby spoločnosti Ecco Slovakia, ktoré pripravilo o zamestnanie približne 650 ľudí.
Závod, ktorý mal v meste dlhoročnú tradíciu, skončil po nečakanom rozhodnutí spoločnosti a zamestnanci sa následne snažili vyrokovať lepšie podmienky pri odchode. Žiadali najmä vyššie kompenzácie, keďže mnohí z nich prišli o prácu po dlhoročnom pôsobení vo firme.
Spoločnosť zmenu svojich plánov vysvetlila vývojom na globálnych trhoch a ekonomickou situáciou. Výrobné kapacity chce preto nanovo rozložiť tak, aby lepšie reagovali na aktuálny dopyt a potreby trhu.
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