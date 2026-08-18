Mali prepustiť takmer 200 ľudí, teraz prišiel zvrat. Známu fabriku napokon čaká výrazná premena

Hala spoločnosti DS Smith

Foto: Fb/DS Smith

Martin Cucík
DS Smith Turpak Obaly mení plány. Závod v Martine napokon nezatvorí, no časť zamestnancov aj tak čaká prepúšťanie.

Ešte nedávno to vyzeralo na veľké prepúšťanie a koniec jednej z dlhoročných prevádzok na Slovensku. O prácu malo prísť takmer 200 ľudí a výroba sa mala postupne skončiť. Teraz však prišla zmena, ktorá môže pracovné pozície zachrániť.

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Spoločnosť DS Smith Turpak Obaly prehodnotila svoje pôvodné rozhodnutie a svoj závod v Martine napokon nezatvorí. Prevádzka zostane fungovať, hoci ju čaká výrazná premena. Informoval o tom portál My Turiec.

Návrh padol koncom minulého roka

Ako sme informovali, o plánovanom ukončení výroby v Martine sa začalo hovoriť už koncom minulého roka. Firma následne potvrdila, že chce svoju výrobnú prevádzku postupne ukončiť. Situácia sa dotýkala viac ako 190 pracovníkov.

Výroba spoločnosti DS Smith
Foto:Fb/DS Smith

Môžeme potvrdiť, že sa uskutočnilo strategické zhodnotenie našich aktivít na Slovensku, s cieľom optimalizovať zdroje, poskytovať lepšie služby zákazníkom a pripraviť naše podnikanie pre ďalší rast. Na základe tohto zhodnotenia môžeme potvrdiť, že bol predložený návrh na zatvorenie konvenčnej prevádzky v Martine,“ uviedol vtedy v mene spoločnosti Juraj Caránek.

Podľa pôvodného plánu mali zamestnanci začať dostávať výpovede v priebehu marca a prví pracovníci mali podnik opustiť v júni. Kompletné ukončenie výroby sa pôvodne plánovalo na tretí kvartál roka 2026. Tento scenár sa však napokon nenaplní. Firma oznámila, že vzhľadom na potreby svojich zákazníkov závod v Martine zostane v prevádzke.

Nové servisné centrum

Nezostane však rovnakým podnikom ako doteraz. Postupne sa má premeniť na komplexné servisné centrum, ktoré bude zabezpečovať výrobné a servisné aktivity spoločnosti na Slovensku. Dobrá správa pre zamestnancov však neznamená, že pracovné miesta zostanú zachované všetky.

V martinskej prevádzke v súčasnosti pracuje niečo cez 190 ľudí. Po transformácii by mala o zamestnanie prísť približne tretina z nich. Stále teda pôjde o desiatky pracovných miest, no rozsah prepúšťania bude výrazne menší, než sa pôvodne očakávalo.

Súčasní zamestnanci by mali za pôvodných podmienok pracovať do septembra 2026. Následne sa začne nový prevádzkový model a počet pracovných miest sa prispôsobí fungovaniu servisného centra.

Výrobok firmy DS Smith
Foto: Fb/DS Smith

Martin sa má stať centrom širšieho portfólia výrobných a servisných činností. Nové centrum má zákazníkom poskytovať viacero produktov a služieb vrátane doplnkových výrobných a špecializovaných kapacít.

Zmeny sa pritom nebudú týkať iba Martina. Súčasťou transformácie bude aj presun niektorých aktivít z ďalších slovenských prevádzok. V Galante a Ilave pracujú na dotknutých činnostiach desiatky kmeňových a agentúrnych pracovníkov. Ich aktivity majú byť zachované do konca roka 2026 a následne presunuté do Martina. Podpora predaja bude zabezpečovaná tímami v Rožňave.

Fabrika má viac ako 120-ročnú históriu

Martinský závod patrí medzi podniky s mimoriadne dlhou históriou. Jeho začiatky siahajú do roku 1902 a dnešná spoločnosť DS Smith Turpak Obaly je priamym pokračovateľom niekdajších Turčianskych papierní.

Spoločnosť DS Smith vstúpila do závodu v roku 2015, keď odkúpila vlastnícky podiel od skupiny Duropack AG.  V roku 2024 sa zároveň na Slovensku zlúčili viaceré organizačné a právne vetvy DS Smith pod názvom DS Smith Turpak Obaly.

Ecco Slovakia situáciu nezvládla

Región pritom v poslednom období zažil aj ďalšie výrazné straty pracovných miest. Jedným z najväčších prípadov bolo ukončenie výroby spoločnosti Ecco Slovakia, ktoré pripravilo o zamestnanie približne 650 ľudí.

Závod, ktorý mal v meste dlhoročnú tradíciu, skončil po nečakanom rozhodnutí spoločnosti a zamestnanci sa následne snažili vyrokovať lepšie podmienky pri odchode. Žiadali najmä vyššie kompenzácie, keďže mnohí z nich prišli o prácu po dlhoročnom pôsobení vo firme.

Spoločnosť zmenu svojich plánov vysvetlila vývojom na globálnych trhoch a ekonomickou situáciou. Výrobné kapacity chce preto nanovo rozložiť tak, aby lepšie reagovali na aktuálny dopyt a potreby trhu.

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