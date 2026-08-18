Demokracia podľa Putina: Opozičný politik ide na 11 rokov do väzenia a jeho stranu vylúčili z volieb

Vladimir Putin a Lev Šlosberg

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Opozičný politik sa zasadzoval za čo najskoršie vyhlásenie prímeria vo vojne na Ukrajine.

Súd v ruskom Pskove v pondelok odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Šlosberga na 11 rokov a jeden mesiac väzenia za opakovanú „diskreditáciu“ ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde.

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Obžalovaný vinu pred súdom nepriznal. Tlačová služba strany Jabloko medzičasom oznámila, že Šlosberg sa proti verdiktu súdu odvolá. Podľa správ ruských nezávislých médií o tom informovali agentúra AFP a stanica Deutsche Welle, píše TASR.

Prokuratúra pre Šlosberga žiadala trest 12 rokov a jeden mesiac väzenia. Súd pri rozhodovaní zohľadnil aj politikov predchádzajúci trest – v novembri 2025 mu uložili 420 hodín verejnoprospešných prác za porušenie povinností vyplývajúcich zo statusu tzv. zahraničného agenta.

Diskreditácia armády

Obvinenie z diskreditácie ruskej armády sa týkalo záznamu diskusie historika Jurija Pivovarova a Šlosberga zverejneného na sociálnej sieti Odnoklassniki. Opozičný politik sa v nej zasadzoval za čo najskoršie vyhlásenie prímeria vo vojne na Ukrajine. Pred súdom Šlosberg upozorňoval na to, že je stíhaný za šírenie výrokov svojho oponenta, s ktorým pritom v diskusii polemizoval.

Lev Šlosberg
Foto: SITA/AP

Obvinenie zo šírenia tzv. falošných správ o ruskej armáde súviselo s tým, že Šlosberg vo februári 2022 na svojom kanáli na platforme Telegram zdieľal príspevok rozhlasovej stanice Echo Moskvy s titulnou stranou britského denníka Daily Mirror. Bola na nej zobrazená zakrvavená žena, ruský prezident Vladimir Putin a napísané „Jej krv… Jeho ruky“. Šlosberg poukazoval na to, že tento príspevok zverejnil ešte pred prijatím zákona o trestaní lživých informácií o ruskej armáde.

Ako uviedol ruský nezávislý web Meduza.io, záverečné pojednávanie sa konalo 14. augusta bez prítomnosti všetkých troch Šlosbergových obhajcov. Sudkyňa Viktorija Maľamovová odmietla pojednávanie odročiť a napriek Šlosbergovým námietkam mu ustanovila obhajcu ex offo. Politik sa napokon na záverečných rečiach ani nezúčastnil.

Šlosberg je jedným z mála ruských opozičných politikov, ktorí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu verejne vystupovali proti vojne a zároveň zostali žiť v Rusku. Dlhodobo presadzoval predovšetkým zastavenie bojov, čo mu prinieslo kritiku časti ruskej opozície pôsobiacej v exile.

Strana sa nezúčastní volieb

Najvyšší súd Ruskej federácie zároveň v pondelok zamietol odvolanie opozičnej strany Jabloko proti zrušeniu registrácie jej federálnej kandidátnej listiny pre septembrové voľby do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Odvolanie Jabloka, ktorého šance na úspech boli podľa ruských médií od začiatku malé, zamietol senát vedený sudcom Vladimirom Sajcevom. Strana následne oznámila, že sa ešte obráti na Prezídium Najvyššieho súdu.

Ruský prezident Vladimir Putin
Foto: SITA/AP

Ústredná volebná komisia účasť strany Jabloko schválila v júli. Následne však prokremeľská ultranacionalistická strana Vlasť (po rusky: Rodina) podala na Najvyšší súd podnet, v ktorom Jabloko obvinila z porušenia ruských volebných zákonov. Vlasť svoje námietky opierala okrem iného o údajné porušovanie autorských práv, používanie reklamy na zahraničných sociálnych sieťach a ďalšie porušenia. Súd väčšine argumentov žalobcu vo svojom verdikte vynesenom 10. augusta vyhovel a v pondelok ho v odvolacom konaní potvrdil.

Ide o vôbec prvý takýto prípad v Rusku, keď stranu, ktorej účasť vo voľbách bola schválená ÚVK, vylúčili z volebného procesu, doplnila agentúra DPA. Ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) zároveň okamžite odstránila informáciu o mimoparlamentnej opozičnej strane Jabloko z hlasovacieho lístka pre voľby do Štátnej dumy (dolnej komory ruského parlamentu). TASR o tom informuje na základe spravodajského webu Meduza, ktorý sa odvoláva na agentúru Interfax.

Strana figurovala na hlasovacom lístku na druhom mieste hneď za vládnou stranou Jednotné Rusko. Riadok s názvom strany bol odstránený, takže po prvom riadku nasleduje tretí, na ktorom je Liberálnodemokratická strana Ruska (LDPR), uviedla Meduza.

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