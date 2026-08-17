Za pár hodín Slováci vyzbierali takmer 190-tisíc eur: Marek Mach dostal od ľudí obrovskú podporu

Iba pred pár dňami sme vás informovali o smutnej správe, že slovenský aktivista a zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu Marek Mach má onkologické ochorenie. Následne sa však našlo obrovské množstvo dobrých ľudí a za deň vyzbierali takmer 190-tisíc eur na liečbu s tým, že aj počas písania článku táto suma neustále rastie.
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Marek Mach svoju diagnózu oznámil prostredníctvom videa na sociálnej sieti, čím zároveň vysvetlil svoju nedávnu neaktivitu vo virtuálnom priestore. Ako vo videu priblížil, na hrudníku si nahmatal hrčku a uplynulé dva mesiace strávil vyšetreniami v nemocniciach. „Mám rakovinu, kamoši,“ uviedol Mach s tým, že vďaka súčasnej medicíne a vedeckému pokroku má podľa vlastných slov pomerne solídnu šancu na vyliečenie.
Poisťovňa liečbu nehradí
Ako sa neskôr zverejnilo v popise zbierky na Donio, mladý aktivista má štvrté štádium ochorenia. Podľa lekárov však existuje moderná a účinná liečba, ktorá by mu mohla pomôcť, no poisťovňa ju neuhrádza. Stojí 49 165,38 eura. Prispieť môžete na tomto odkaze.
„Začiatkom augusta prišla správa, na ktorú sa nedá pripraviť. Diagnostikovali mu rakovinu, Hodgkinov lymfóm vo IV. štádiu, zhubné ochorenie lymfatického systému. Štvrté štádium znie desivo, no práve Hodgkinov lymfóm patrí medzi nádory, ktoré moderná medicína aj v pokročilom štádiu dokáže veľmi účinne liečiť. Marek má pred sebou mesiace liečby a jednu skutočne dôležitú úlohu: znovu vyzdravieť,“ píše sa v zbierke.
Podľa lekárov je pre Mareka najúčinnejšou možnosťou jeden z najmodernejších režimov, BrECADD. Pri pokročilom Hodgkinovom lymfóme dosahuje veľmi dobré výsledky a k organizmu je navyše šetrnejší než staršie liečby. Existuje navyše veľká šanca, že hneď prvá liečba dostane ochorenie pod kontrolu. Slovenská poisťovňa si to však zrejme nemyslí.
Na Donio preto vznikla zbierka, ktorej cieľom bolo vyzbierať práve spomínanú sumu. Nikto však zrejme nečakal takú obrovskú vlnu solidarity. Zbierka bola spustená v nedeľu (16. augusta) a už v pondelok doobeda tam svietila suma 187-tisíc eur od 9700 darcov. V priemere teda každý prispel sumou približne 20 eur.
„Peniaze z výzvy pôjdu predovšetkým na úhradu liečby BrECADD. Ak lekári liečbu upravia alebo bude Marek potrebovať ďalšiu súvisiacu starostlivosť, ktorú poisťovňa nehradí, použijeme ich aj na ňu. Ak nakoniec nebude potrebných všetkých šesť cyklov alebo sa úhradu podarí získať inak, nevyužité prostriedky posunieme ďalším ľuďom, ktorí bojujú s vážnym ochorením. O každom eure budeme otvorene informovať.“
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Zakladatelia zbierky dodali, že peniaze vyzbierané navyše darujú ďalším ľuďom, ktorí to potrebujú.
Šanca na vyliečenie
„Vec sa má tak, že keby som sa narodil o 40 rokov skôr, tak teraz som už asi v prdeli. Vďaka modernej medicíne, tomu, v akej dobe môžeme žiť a vďaka tomu, ako sa veda posúva vďaka faktom, mám dnes pomerne solídnu šancu, že sa z toho dostanem,“ povedal Mach vo videu na sociálnej sieti, kde oznámil svoju diagnózu, no ešte nevedel o zbierke.
Marek Mach stojí okrem iniciatívy Mladí proti fašizmu aj za projektom Dúhy.sk či cestovateľskou aplikáciou Spoznaj svoj kraj. Pred uplynulými voľbami sa podieľal na organizácii takzvaných volebných vlakov. Za svoju činnosť v minulosti získal ocenenie v kategórii Líder do 30 rokov a zaradili ho aj do rebríčka Forbes 30 pod 30.
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