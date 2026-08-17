Za pár hodín Slováci vyzbierali takmer 190-tisíc eur: Marek Mach dostal od ľudí obrovskú podporu

Aktivista Marek Mach a vyzbieraná suma na Donio

Foto: Donio

Roland Brožkovič
Keď sa na štát nedá spoľahnúť, našťastie sa stále nájdu dobrí ľudia.

Iba pred pár dňami sme vás informovali o smutnej správe, že slovenský aktivista a zakladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu Marek Mach má onkologické ochorenie. Následne sa však našlo obrovské množstvo dobrých ľudí a za deň vyzbierali takmer 190-tisíc eur na liečbu s tým, že aj počas písania článku táto suma neustále rastie.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Marek Mach svoju diagnózu oznámil prostredníctvom videa na sociálnej sieti, čím zároveň vysvetlil svoju nedávnu neaktivitu vo virtuálnom priestore. Ako vo videu priblížil, na hrudníku si nahmatal hrčku a uplynulé dva mesiace strávil vyšetreniami v nemocniciach. „Mám rakovinu, kamoši,“ uviedol Mach s tým, že vďaka súčasnej medicíne a vedeckému pokroku má podľa vlastných slov pomerne solídnu šancu na vyliečenie.

Poisťovňa liečbu nehradí

Ako sa neskôr zverejnilo v popise zbierky na Donio, mladý aktivista má štvrté štádium ochorenia. Podľa lekárov však existuje moderná a účinná liečba, ktorá by mu mohla pomôcť, no poisťovňa ju neuhrádza. Stojí 49 165,38 eura. Prispieť môžete na tomto odkaze.

„Začiatkom augusta prišla správa, na ktorú sa nedá pripraviť. Diagnostikovali mu rakovinu, Hodgkinov lymfóm vo IV. štádiu, zhubné ochorenie lymfatického systému. Štvrté štádium znie desivo, no práve Hodgkinov lymfóm patrí medzi nádory, ktoré moderná medicína aj v pokročilom štádiu dokáže veľmi účinne liečiť. Marek má pred sebou mesiace liečby a jednu skutočne dôležitú úlohu: znovu vyzdravieť,“ píše sa v zbierke.

Aktivista Marek Mach
Foto: Donio

Podľa lekárov je pre Mareka najúčinnejšou možnosťou jeden z najmodernejších režimov, BrECADD. Pri pokročilom Hodgkinovom lymfóme dosahuje veľmi dobré výsledky a k organizmu je navyše šetrnejší než staršie liečby. Existuje navyše veľká šanca, že hneď prvá liečba dostane ochorenie pod kontrolu. Slovenská poisťovňa si to však zrejme nemyslí.

Na Donio preto vznikla zbierka, ktorej cieľom bolo vyzbierať práve spomínanú sumu. Nikto však zrejme nečakal takú obrovskú vlnu solidarity. Zbierka bola spustená v nedeľu (16. augusta) a už v pondelok doobeda tam svietila suma 187-tisíc eur od 9700 darcov. V priemere teda každý prispel sumou približne 20 eur.

„Peniaze z výzvy pôjdu predovšetkým na úhradu liečby BrECADD. Ak lekári liečbu upravia alebo bude Marek potrebovať ďalšiu súvisiacu starostlivosť, ktorú poisťovňa nehradí, použijeme ich aj na ňu. Ak nakoniec nebude potrebných všetkých šesť cyklov alebo sa úhradu podarí získať inak, nevyužité prostriedky posunieme ďalším ľuďom, ktorí bojujú s vážnym ochorením. O každom eure budeme otvorene informovať.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Marek Mach (@marekmach_)

Zakladatelia zbierky dodali, že peniaze vyzbierané navyše darujú ďalším ľuďom, ktorí to potrebujú.

Šanca na vyliečenie

„Vec sa má tak, že keby som sa narodil o 40 rokov skôr, tak teraz som už asi v prdeli. Vďaka modernej medicíne, tomu, v akej dobe môžeme žiť a vďaka tomu, ako sa veda posúva vďaka faktom, mám dnes pomerne solídnu šancu, že sa z toho dostanem,“ povedal Mach vo videu na sociálnej sieti, kde oznámil svoju diagnózu, no ešte nevedel o zbierke.

Marek Mach stojí okrem iniciatívy Mladí proti fašizmu aj za projektom Dúhy.sk či cestovateľskou aplikáciou Spoznaj svoj kraj. Pred uplynulými voľbami sa podieľal na organizácii takzvaných volebných vlakov. Za svoju činnosť v minulosti získal ocenenie v kategórii Líder do 30 rokov a zaradili ho aj do rebríčka Forbes 30 pod 30.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Woodstock
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Slováci a Česi v zahraničí
Martin žije vo Vietname: Nájom v Hanoji sa pohybuje od 400 eur mesačne. Obed vás vyjde aj na 2 eurá
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
Najlepšie miesto na skladovanie ovocia: Otestovali sme tri druhy a zistili, kde vám zhnijú najskôr
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Tip na výlet
6 € za vstup a veľké pivo za 2,50 €: Kúpali sme sa na skrytom jazere a ochutnali „kúpaliskové“ gastro
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Pre chorobu si siahol na život, mal halucinácie. Robin Williams humorom zachraňoval iných, sebe pomôcť nevedel
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde
Baba Vanga je Nostradamus z Balkánu: Negramotná žena oslepla pri búrke a mala dostať dar. Pravda je inde

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac