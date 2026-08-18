Slovenské „Niagary“ prišli o vodu: Známy umelý vodopád úplne vyschol, fotografie ukazujú smutnú realitu

Pohľad na Turčianske „Niagary“

Foto: Facebook - Vodopády na Slovensku (Gustáv Varga)

Roland Brožkovič
Fotografie zo sociálnych sietí odhaľujú, že obľúbená vodná kaskáda pri vodnej nádrži Vríca sa zmenila na vyschnuté kamenné koryto.

Obľúbený umelý vodopád v blízkosti obce Turčiansky Ďur, ktorý je známy pod prezývkou Turčianske „Niagary“, v súčasnosti takmer úplne vyschol. Na mieste, kde sa zvyčajne valí vodná kaskáda, zostalo len suché koryto z kameňov.

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Upozornila na to stránka Vodopády na Slovensku na sociálnej sieti, na ktorú sa odvoláva portál tnlive. Porovnanie aktuálnych záberov so snímkami z marca ukazuje výraznú zmenu vzhľadu tejto lokality. Kým na jar voda ešte pretekala cez kamenný prah a tvorila menší vodopád, v týchto dňoch tam už takmer úplne chýba. Súčasné fotografie zachytávajú iba vyschnuté kamenisté dno a okolie, kde predtým bola voda.

Pohľad na Turčianske „Niagary“
Foto: Facebook – Vodopády na Slovensku (Gustáv Varga)

Známa lokalita sa nachádza neďaleko cesty, ktorá vedie smerom na obec Ležiachov. Ide o umelo vytvorený vodopád, ktorý je súčasťou odtokového kanála pri vodnej nádrži Vríca. Výrazná vodná kaskáda, vďaka ktorej miesto získalo svoje pomenovanie, sa tam vytvára iba pri vyššom stave vody.

Turčianske Niagarské vodopády sú virálnym prírodným úkazom, ktorý nájdete na potoku Vríca, situovanom pri ceste II/519 medzi obcami Turčiansky Ďur a Ležiachov, neďaleko mesta Martin v regióne Turiec. Vodopády vytvára samotný potok Vríca, ktorý pramení pod Kľakom a neskôr sa vlieva do Turca.

Slovenské „Niagary“ sme na jar navštívili aj my. Ide o nenápadné miesto, ktoré by ste pokojne prešli bez povšimnutia, no vďaka sociálnym sieťam sa zmenilo na malý fenomén. Naše pocity si môžete prečítať na tomto odkaze.

Extrémne sucho

Problémy pritom nemá len táto lokalita. Na Slovensku je v posledných týždňoch extrémne sucho a situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Aktuálne je extrémne sucho na približne troch štvrtinách územia. Sucho rôznej intenzity je na celom území. Aktuálna situácia je najhoršia minimálne od roku 2015. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Bez rizika sucha je podľa SHMÚ len malá oblasť v Slovenskom krase. V povrchovej vrstve a v hlbšej vrstve je taktiež výrazné až extrémne sucho na viac ako 90 percentách územia.

„Relatívne nasýtenie je pod hranicou desiatich percent na približne troch štvrtinách územia. Pod hranicou 50 percent je nasýtenie na takmer celom území Slovenska, okrem Tatier. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na krajnom východe, na Zamagurí a Orave v intervale mínus 80 až mínus 120 milimetrov. Na väčšine územia je deficit vlahy od mínus 40 do mínus 80 milimetrov,“ priblížili odborníci.

Záber na vysušenú pôdu
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Tvrdia, že uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli vo forme prehánok a búrok. Najviac zrážok spadlo lokálne na Horehroní a v oblasti Bukovských vrchov, a to desať až 15 milimetrov. Úhrn zrážok päť až desať milimetrov bol lokálne v oblasti Bielych Karpát a na Považí. Väčšina Slovenska bola bez zrážok, prípadne spadlo len do jedného milimetra, ozrejmil SHMÚ.

Najvyššia teplota vzduchu bola podľa ústavu okolo 37,5 stupňa Celzia v utorok (11. 8.) lokálne na Podunajsku a v nedeľu (16. 8.) v okolí Bratislavy. Najnižšie klesla teplota vzduchu na 2,5 stupňa vo štvrtok ráno (13. 8.) lokálne na Zamagurí a v Slovenskom raji.

Nadpriemerný počet horúcich dní

Slovensko pritom toto leto zaznamenalo vysoký počet letných dní. Ide o tie, keď maximum teploty vzduchu dosiahne aspoň 25 stupňov Celzia. V toto leto bol nadpriemerný tiež počet tropických dní, teda tých, keď teplota presiahla 29,9 stupňa Celzia, informuje SHMÚ.

„Od 1. júna až do dnešného dňa je počet tropických dní vysoko nad priemerom (a to ešte leto neskončilo). Najviac tropických dní sme zaznamenali v Kamenici nad Hronom (47), nasleduje Kráľová pri Senci (43 dní). Aj v chladnejších oblastiach na severe sa väčšinou vyskytlo 10 až 20 tropických dní. Extrémne vysoký je aj počet tropických dní v chladných lokalitách ako napríklad Telgárt, pričom jeden tropický deň bol zaznamenaný dokonca aj na Kojšovskej holi,“ priblížili meteorológovia.

A koľko zatiaľ bolo letných dní? „Na juhu sa už miestami vyskytlo viac ako 60 a ojedinele až takmer 70 letných dní. Napríklad v Hurbanove boli od 16. júna zatiaľ všetky dni letné, čo tiež nie je pre naše územie príznak ‚normálneho‘ leta,“ dodal SHMÚ.

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