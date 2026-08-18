Chorvátsko skrýva miesto, ktoré bolo vyhlásené za klenot Európy. Možno ho prehliadate a je to chyba

Ak túžite vyraziť na výlet po netradičných miestach, kde sa nebudete tlačiť s davmi turistov a objavíte ešte masovo neobjavené lokality, máme pre vás tipy na skryté klenoty Európy. Ležia pomimo vychodených chodníčkov a možno ste o nich nikdy nepočuli, preto môže byť ich návšteva príjemným prekvapením.
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Cestovateľský portál European Best Destinations zostavil rebríček najlepších európskych miest pre rok 2026, kam sa môžete vydať za pokladmi.
Rím, Mykonos či instagramovo preslávené jazero Lago di Braies by ste v ňom márne hľadali, namiesto nich odporúča vydať sa za spoznávaním malého mestečka Alberobello, gréckeho ostrova Isola San Giulio alebo k jazeru Reschensee. Objavilo sa v ňom aj miesto v Chorvátsku, ktoré možno milovníci Istrie dobre poznajú, no mnohí Slováci ho nikdy nenavštívili.
Na prvom mieste sa ocitlo nemecké mesto Tübingen. European Best Destinations približuje, že sa tu nachádza množstvo historických pamiatok a odporúča sa vydať aj na plavbu loďou po rieke Neckar.
Chorvátske stredoveké mesto je skutočným klenotom
Druhá priečka patrí chorvátskemu klenotu Motovun so starobylými hradbami a kľukatými uličkami, v ktorých sa môžete strácať donekonečna. Motovun sa nachádza vo vnútrozemí krajiny, v severnej časti Chorvátska. Je vzdialené asi 40 minút čistej jazdy autom od Umagu či mesta Poreč alebo hodinu od Puly.
Motovun je stredoveké mesto ležiace na kopci. Je obklopené vinicami a naskytnú sa vám z neho romantické výhľady na Istriu. Dostane vás aj svojou gastronómiou. Ak sa sem rozhodnete vycestovať autom, z Bratislavy vám to zaberie 6 a pol hodiny čistého času alebo z Košíc 8 a pol hodiny čistého času jazdy.
Zamierte si to aj do Talianska
Tretie miesto v rebríčku patrí talianskemu ostrovu San Giulio, ktorý leží v jazere Orta na severozápade krajiny, asi 1 hodinu a 15 minút autom od Milána. Nazýva sa „Ostrovom ticha“, preto, ak túžite po oddychu ďaleko od davov, pridajte si ho do svojho itinerára.
V Taliansku ešte zostaneme – štvrtá priečka patrí mestečku Alberobello, o ktorom ste už možno počuli pre jeho architektúru v podobe takzvaných trulli domčekov. Ide o kamenné stavby s kužeľovitými strechami a medzi nimi sa budete cítiť ako v skutočnej rozprávke.
Piate miesto obsadili grécke kláštory Meteora, ktoré sa nachádzajú na vrchole skalných útvarov. Vznikli medzi 14. a 16. storočím a niektoré z nich sú stále funkčné. Okrem ich návštevy môžete v okolí vyraziť aj na turistiku.
Pozrite si rebríček 12 najlepších destinácií v Európe a ich pokladov:
- Tübingen (Nemecko)
- Motovun (Chorvátsko)
- Ostrov San Giulio (Taliansko)
- Alberobello (Taliansko)
- Meteora (Grécko)
- Fiskardo (Grécko)
- Vodopády Kravice (Bosna a Hercegovina)
- Monsaraz (Portugalsko)
- Jazero Reschensee (Taliansko)
- Pérouges (Francúzsko)
- Gasadalur (Faerské ostrovy)
- Craco (Taliansko)
Za výnimočnými miestami netreba cestovať vôbec ďaleko
Ak sa vám nechce cestovať ďaleko po Európe, unikátne miesto ukrývajú aj poľské Tatry. Vedeli ste, že sa tu nachádza pláž? Áno, aj s ležadlami a pieskom. Ak nie, vydajte sa na vrch Gubałówka, kde na vás bude čakať prekvapenie.
Pláž Gubałówka sa nachádza v nadmorskej výške 1123 metrov a je situovaná s výhľadom na samotné Tatry. Po turistike či prechádzke si tu môžete vyzuť ťažké topánky a užívať si slnenie. Pri tejto pláži však vodu nehľadajte, v podstate ide o vyhliadku s pieskom, kde si môžete oddýchnuť a občerstviť sa.
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