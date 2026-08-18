Známy slovenský e-shop dlhuje viac ako 8 miliónov eur. Na ich zaplatenie však majetok nemá

Jeden z výrazných slovenských hráčov v online predaji oblečenia a obuvi už definitívne skončil v konkurze. Spoločnosť FC ecom, ktorá prevádzkovala známe e-shopy Factcool a Bezvasport, nedokázala po rokoch problémov naplniť ozdravný plán.
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Z aktuálnych údajov v insolvenčnom registri navyše vyplýva, že veritelia si voči firme prihlásili pohľadávky za viac ako 8,16 milióna eur. V konkurznom konaní pritom zatiaľ nie je evidovaný majetok, ktorý by sa čo i len približoval výške prihlásených pohľadávok.
V registri je aktuálne zapísaný majetok v hodnote iba 2 763,48 eura. Jedná sa o automobil Škoda Superb. Navyše treba z konkurznej podstaty počítať aj s pohľadávkami proti podstate vo výške 25 052,42 eura. Rozdiel medzi evidovanými pohľadávkami a aktuálne zapísaným majetkom je tak obrovský.
Medzi veriteľmi sú aj zahraničné daňové úrady
Z aktuálnych údajov zároveň vyplýva, že konkurz má veľké množstvo veriteľov. Register uvádza 69 veriteľov a 281 pohľadávok. Zverejnený zoznam pohľadávok ukazuje aj zaujímavé zloženie veriteľov. Medzi najväčšími sa nachádzajú slovenské firmy, ale aj štátne finančné a daňové orgány z viacerých európskych krajín.
Výraznú pohľadávku si napríklad uplatňuje Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. V zozname sú pri tomto veriteľovi uvedené dve pohľadávky vo výške 951 170,62 eura a 291 823,06 eura. Ďalších 681 983,34 eura si nárokuje chorvátske ministerstvo financií prostredníctvom daňovej správy. Bulharská Národná agentúra pre príjmy eviduje pohľadávku vo výške 524 587,31 eura a rumunský regionálny finančný úrad v Bukurešti ďalších 412 404,70 eura.
Na zozname je aj slovinské ministerstvo financií s pohľadávkou 300 869,91 eura. Nejde pritom o pôžičky, ktoré by firma dostala od týchto štátov. Ide o pohľadávky príslušných zahraničných daňových orgánov voči spoločnosti.
Kedysi mal e-shop tržby cez 80 miliónov
Dnešný stav je výrazným kontrastom k obdobiu, keď FC ecom rýchlo rástla. Spoločnosť za e-shopmi Factcool a Bezvasport mala v roku 2023 tržby približne 82 miliónov eur a v minulosti zamestnávala okolo 160 ľudí. Firma zároveň pôsobila na viacerých európskych trhoch. Neskôr však prišiel výrazný obrat.
Finančná situácia spoločnosti sa v priebehu posledných rokov výrazne zhoršila. Kým v roku 2023 dosiahla FC ecom tržby približne 82 miliónov eur, o rok neskôr sa prepadli na 57,48 milióna eur. Firma zároveň rok 2024 uzavrela so stratou viac ako 8 miliónov eur.
Pokles pokračoval aj v roku 2025. Tržby spoločnosti sa dostali už len na 15,22 milióna eur, pričom FC ecom za tento rok vykázala ďalšiu výraznú stratu vo výške 6,87 milióna eur. Za problémami bola kombinácia viacerých faktorov.
Online predaj po pandemickom raste ochladol a spoločnosť zároveň čelila čoraz silnejšej konkurencii veľkých zahraničných platforiem. Na európskom trhu výrazne vyrástli najmä ázijské e-shopy ako Temu či Shein.
Nepomohla ani reštrukturalizácia
FC ecom sa ešte pokúsila situáciu zachrániť reštrukturalizáciou. Začiatkom roka 2026 pritom existoval dôvod na optimizmus. Reštrukturalizačný plán bol potvrdený a podľa vtedy schváleného scenára mali nezabezpečení veritelia dostať späť 50 percent svojich pohľadávok, pričom splácanie malo prebiehať najviac počas piatich rokov.
Tento plán však napokon nevydržal dlho. FC ecom sama 26. marca 2026 podala návrh na vyhlásenie konkurzu. Okresný súd Nitra následne 10. apríla začal konkurzné konanie a 16. apríla 2026 konkurz vyhlásil.
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