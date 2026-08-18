Polícia žiada o pomoc pri pátraní po mužovi. Za pár minút mal zneužiť cudziu kartu na 14 platieb

V posledných mesiacoch došlo k viacerým trestným činom, ktoré sa spájajú s peniazmi. Na Slovensku polícia v súčasnosti vyšetruje muža, ktorý mal použiť cudziu platobnú kartu, pričom ju využil pri viacerých platbách. V susednom Česku zas muž vymenil falošné eurá za české koruny. V oboch prípadoch žiada polícia o pomoc verejnosť.
správy od nás budete mať ako prví.
Trnavskí železniční policajti vyšetrujú prečin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku a žiadajú verejnosť o pomoc pri stotožnení podozrivej osoby. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Mal vykonať až 14 neoprávnených platieb
„Neznámy muž si neoprávnene zadovážil cudziu platobnú kartu, s ktorou 28. júla v čase od 14.06 do 14.26 h vykonal v dolnom vestibule železničnej stanice v Trnave až 14 neoprávnených platieb, čím spôsobil majiteľovi karty finančnú škodu,“ priblížila polícia.
Kamerové záznamy z prevádzky zachytili osobu, ktorej stotožnenie by mohlo prispieť k objasneniu tohto prípadu. Polícia zverejnila fotografie osoby na sociálnej sieti. Verejnosť má v prípade informácií kontaktovať políciu na čísle 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.
Zmenil falošné bankovky za české koruny
Podobný prípad vyšetrujú aj v Česku. Tam však osoba neplatila cudzou kartou, ale použila falošné bankovky. Ako informoval portál Novinky, koncom júla sa mužovi na strednej Morave v Olomouckom kraji podarilo zmeniť falošné eurové bankovky za tisíce korún. Teraz po ňom pátra polícia.
Kriminalisti z odboru hospodárskej kriminality Krajského riaditeľstva polície Olomouckého kraja vyšetrujú prípad, ktorý sa mal stať 26. júla. Momentálne polícia požiadala verejnosť o pomoc pri pátraní po mužovi, ktorý mal koncom júla o pol druhej poobede v centre Přerova zmeniť 2 720 eur za takmer 60-tisíc českých korún. Muža pri výmene zachytili kamery.
„Zmenárnik až po výmene peňazí zistil, že sa jednalo o falzifikáty eurových bankoviek. Muž, ktorý ich predložil, bol vo veku 45 až 50 rokov, vysoký zhruba 180 až 185 centimetrov, strednej postavy, oblečený do hnedého trička, čiernych šortiek, so svetlou šiltovkou a dioptrickými okuliarmi. Hovoril lámavou češtinou, mohol by sa jednať o cudzinca,“ uviedol hovorca polície Libor Hejtman.
Teraz tento čin kriminalisti vyšetrujú ako trestný čin proti mene a platobným prostriedkom. Polícia zároveň žiada o pomoc pri vyšetrovaní a zverejnila zábery z kamier, aby verejnosť mohla pomôcť pri identifikovaní hľadaného muža. V prípade, ak by ho niekto spoznal, má zavolať na linku 158 alebo navštíviť ktorúkoľvek policajnú stanicu.
Rozobral bankomat skrutkovačom
Len pred pár dňami sme vás informovali o inom prípade spojenom s peniazmi. V Nových Zámkoch totiž rozobral 33-ročný muž pomocou skrutkovača bankomat. Krátko po incidente ho zadržali pracovníci SBS, ktorí privolali policajnú hliadku. Muž svoj skutok zdôvodnil tým, že si chcel z bankomatu vybrať zaseknutú platobnú kartu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
K poškodeniu bankomatu prišlo v nočných hodinách na Ulici M. R. Štefánika. Muž po rozobratí bankomatu z neho vybral rôzne bankomatové karty, ktoré si dal do ruksaku. Kazety s finančnou hotovosťou ostali neporušené.
Muža následne obmedzili na osobnej slobode a predviedli na obvodné oddelenie z dôvodu vykonávania procesných úkonov. V danej veci začali trestné stíhanie pre prečin krádeže v súbehu s prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.
Ako sa tak ukazuje, ľudia dokážu byť skutočne vynaliezaví, keď ide o peniaze a zločiny, ktoré sa ohľadom nich dajú podniknúť. Všetky prípady navyše ukázali, že pri konaní týchto prečinov dokážu ľudia zabudnúť na to, že ich sledujú kamery, ktoré rýchlo poskytnú polícii dôkaz o tom, čo urobili.
Nahlásiť chybu v článku