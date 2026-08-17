Slováci sa okúpu v novom akvaparku. Ľudia naň čakajú roky, projekt zdržala aj pandémia

Púchov má už dnes športový a wellness areál, ktorý ponúka bazén, sauny či ďalšie možnosti na regeneráciu. V jeho plánoch sa však už roky objavuje aj podstatne väčší projekt. Plnoformátový akvapark.
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Myšlienka nie je nová. O rozšírení športového areálu, ktorý sídli na bývalom smetisku, hovoril jeho majiteľ Marián Chovanec už v roku 2017. Vtedy predstavil zámer vybudovať deväť nových krytých bazénov. Projekt mal podľa neho pomôcť aj cestovnému ruchu v Púchove. Od pôvodnej predstavy sa však plány postupne menili. Informoval o tom portál My Považská Bystrica.
Začiatok ešte za minulého režimu
Areál sa nachádza na mieste, ktoré v minulosti neslúžilo na šport ani oddych. Investor v rozhovore pre Púchovské noviny uviedol, že prvý tenisový dvorec začal na tomto mieste budovať ešte v roku 1988, keď tam bola bývalá skládka komunálneho odpadu.
Následne sa rozvíjal po etapách. Postupne pribúdali športoviská a wellness zázemie. Práve na túto existujúcu infraštruktúru má nadviazať aj plánovaný akvapark.
Deväť nových bazénov
Pôvodná predstava z roku 2017 hovorila o deviatich nových krytých bazénoch. V novších materiáloch sa však objavuje podstatne konkrétnejšia podoba projektu. Podľa aktuálnych vyjadrení Chovanca majú byť súčasťou akvaparku rôzne typy vodných atrakcií. Počíta sa napríklad s plaveckým bazénom a bazénom s morským príbojom. Projekt má myslieť aj na oddych a rodiny s deťmi.
V roku 2017 pre Púchovské noviny uviedol, že pripravujú rozšírenie wellnessovej časti o akvapark, v ktorom malo vzniknúť deväť nových krytých bazénov. Dôležitým dôvodom mala byť aj podpora cestovného ruchu.
Ak by sa projekt podarilo zrealizovať, Púchov by získal ďalšiu atrakciu, ktorá by nemusela byť určená iba pre obyvateľov mesta. Pôvodný návrh však nemožno automaticky považovať za dnešnú finálnu podobu projektu. Od jeho prvého predstavenia uplynuli roky a samotný zámer sa medzičasom vyvíjal.
Jednou z najväčších atrakcií majú byť vodné šmykľavky a tobogany. Spomínali sa hneď štyri. Súčasťou areálu má byť tiež vonkajší bazén, okolo ktorého by bol priestor na opaľovanie. Podľa slov Chovanca by tam mohlo naraz relaxovať približne 600 ľudí. Chýbať by nemal ani plavecký bazén a bazén s morským príbojom.
Zázemie už existuje
Už dnes pritom areál ponúka veľa. Oficiálna stránka SportAqua uvádza hotel s 24 dvojlôžkovými izbami, tromi apartmánmi, reštauráciou, fitness centrom a detskou herňou. Súčasťou športového komplexu je tenis, bowling a bedminton. Výraznú časť areálu tvorí wellness.
Nachádza sa v ňom 15-metrový bazén s rozmermi 15 × 7 metrov, detský bazén, posedenie, bar a ležadlá. Saunový svet ponúka fínsku, soľnú, parnú a aromatickú saunu, tepidárium, vyhrievanú lavicu a Kneippov chodník.
Športová ponuka je tiež pomerne rozsiahla. SportAqua uvádza šesť osvetlených vonkajších tenisových kurtov s centrálnym dvorcom a tribúnou a ďalšie tri kurty v krytej tenisovej hale. Okrem toho má areál bedmintonovú halu, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, fitness centrum s kardio zónou a zrkadlovú telocvičňu.
Projekt vodnej časti bol od začiatku zameraný najmä na rodiny s deťmi. Cieľom bolo vytvoriť komplex, v ktorom by rodičia s deťmi našli viacero možností na zábavu a oddych pod jednou strechou. Pôvodne sa počítalo s otvorením akvaparku už v roku 2020.
Projekt zdržala pandémia aj vojny
Plány však výrazne narušila pandémia koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia. Počas pandémie bol areál približne dva roky zatvorený. Úvery však bolo potrebné naďalej splácať, a tak peniaze pripravené na investíciu do akvaparku museli byť použité na udržanie prevádzky a splácanie existujúcich záväzkov. Podľa Chovanca navyše v tom období neprišli ani úľavy zo strany štátu.
Pandémia tak pripravovaný projekt výrazne oddialila a pôvodný termín otvorenia v roku 2020 sa nepodarilo dodržať. Momentálne je problém aj vojnový konflikt v Iráne. Ďalšou dôležitou otázkou sú náklady na samotnú prevádzku. Akvapark patrí medzi energeticky náročné projekty, keďže si vyžaduje ohrev vody aj vykurovanie rozsiahlych priestorov. Práve ceny energií preto patria medzi faktory, ktoré môžu ovplyvniť jeho ekonomickú životaschopnosť.
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