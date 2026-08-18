Hygiena opäť varuje pred českými paštétami. Obsahujú nebezpečnú baktériu, okamžite ich vyhoďte

Úrad verejného zdravotníctva SR opäť varuje pred českými paštétami z hotela Litovel v Luhačoviciach. Pre prítomnosť nebezpečnej baktérie produkujúcej botulotoxín sťahujú z trhu všetky šarže a varianty tohto výrobku. Od posledného varovania pritom neprešiel ani mesiac.
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Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na ďalšie nevyhovujúce paštéty z Českej republiky. Ide o všetky paštéty s názvom „*** HOTEL Litovel … srdce Luhačovic“, ktoré majú na spodnej strane etikety uvedené tieto informácie: „Naše vepřová paštika s mandlemi, 130 g“ a „Naše vepřová paštika se zeleným pepřem, 130 g“. Oznámenie sa vzťahuje na všetky dátumy minimálnej trvanlivosti uvedených výrobkov. Dôvodom je baktéria Clostridium botulinum. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
Otrava sa prejaví do troch dní po zjedení
K laboratórnemu vyšetreniu výrobku došlo na základe sťažnosti spotrebiteľa o zdravotných problémoch po konzumácii originálne balenej potraviny, jednej z paštét. Laboratórnym vyšetrením bola v jednej zo vzoriek molekulárno-genetickými metódami potvrdená prítomnosť klostrídií nesúcich gény kódujúce produkciu neurotoxínu (botulotoxínu typu A).
Clostridium botulinum je baktéria produkujúca botulotoxín, ktorý je príčinou klinického ochorenia – botulizmu. Ochorenie vzniká najčastejšie po konzumácii potravín, ktoré obsahujú vytvorený jed. Otrava z potravín sa prejaví zvyčajne jeden až tri dni po zjedení kontaminovanej potraviny. Prvotné príznaky sú slabosť, zahmlené videnie s rozšírenými zreničkami, sucho v ústach, zápcha a bolesť brucha. Zvýšená telesná teplota sa nevyskytuje. Obojstranná slabosť periférnych svalov sa vyvíja s postupom ochorenia. V závažnejších prípadoch môže ochorenie spôsobiť aj smrť.
„Keďže uvedené výrobky si mohli v hoteli Litovel v Luhačoviciach zakúpiť aj občania SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekonzumovali a výrobky zlikvidovali, prípadne ich vrátili späť do miesta predaja,“ dodal ÚVZ.
Rovnaká nátierka, nové varovanie
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozornil na tento nevyhovujúci výrobok, bravčovú paštétu s mandľami z ČR, už začiatkom mesiaca. Aj vtedy bola dôvodom baktéria Clostridium botulinum. Informačné oznámenie dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF Českej republiky. Ide o paštétu s názvom „*** HOTEL Litovel … srdce Luhačovic“, 130 g, výrobca: Ing. Žaneta Matulová, Dr. Veselého 1008, 763 26 Luhačovice, Česká republika, s dátumom minimálnej trvanlivosti 14. septembra. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR 4. augusta.
K laboratórnemu vyšetreniu výrobku došlo na základe sťažnosti spotrebiteľa o zdravotných problémoch po konzumácii originálne balenej potraviny. Laboratórnym vyšetrením bola v jednej zo vzoriek molekulárno-genetickými metódami potvrdená prítomnosť klostrídií nesúcich gény kódujúce produkciu neurotoxínu (botulotoxínu typu A).
Nebezpečné omáčky z českého trhu
Len niekoľko dní predtým zo slovenského trhu sťahovali aj populárne omáčky. Pre citlivých ľudí môžu predstavovať zdravotné riziko. Na problém prvého dochucovadla upozornila Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, ktorá počas úradnej kontroly potravín v prevádzke Tempo Supermarket 406 na Chrenovskej ulici v Nitre odhalila nedostatok pri sójovej omáčke s objemom 185 ml.
Laboratórna analýza potvrdila prítomnosť proteínov vlčieho bôbu (lupiny). Ide o alergén, ktorý môže u citlivých ľudí vyvolať alergickú reakciu. Na etikete výrobku však vôbec nebol uvedený v zozname zložiek. Pre väčšinu spotrebiteľov omáčka nepredstavuje zdravotné riziko. Ľudia s alergiou na vlčí bôb by ju však nemali konzumovať.
Z Českej republiky bolo na Slovensko dovezených celkovo 7 296 kusov výrobku od spoločnosti Pěkný-Unimex s.r.o. Z toho bolo 348 kusov zlikvidovaných, zvyšných 6 948 kusov smerovalo k slovenským odberateľom.
Omáčka sa dostala aj do veľkých obchodných reťazcov. Medzi odberateľmi boli Tesco, Billa, GVP, Mäsovýroba, GRM-TRADE, Vitamín ORAVA, Andrej Timko Ing. a TA-TRANS.
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