Nová séria Dunaja ukrýva ďalšie prekvapenie. Lukáš Latinák prezradil záhadné prepojenie s Leopoldom

Dunaj, k vašim službám

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Bude to zaujímavé.

Do seriálu vstupuje výrazná postava, tentoraz však nepôjde o nenápadné doplnenie deja. Lukáš Latinák prichádza v uniforme sovietskeho generálplukovníka Olega Olegoviča Michajlova a už jeho prvé slová naznačujú, že jeho príchod bude spojený s veľkými historickými zmenami.

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Oleg totiž neprichádza do Dunaja v pokojnom období. Vojna sa blíži k svojmu koncu a s ňou prichádzajú aj udalosti, ktoré zásadne zmenia životy seriálových hrdinov. Lukáš Latinák navyše pre Markízu prezradil, že jeho postava sa prepojí s Leopoldom.

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„Prichádza osloboditeľ“

Kto presne je Oleg Olegovič Michajlov? „Momentálne som v uniforme generálplukovníka Olega Olegoviča Michajlova, ktorého tu budem predstavovať, ale radšej by som to pomenoval iným menom, a to by bolo, že osloboditeľ. Prichádza osloboditeľ. Tešte sa. Budete oslobodení,“ povedal herec so štipkou humoru, ktorým je tak známy.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Jeho slová pritom dokonale zapadajú do obdobia, v ktorom sa dej seriálu momentálne nachádza. Oslobodenie sa stáva jednou z kľúčových udalostí a práve do tejto historickej chvíle vstúpi aj Latinákova postava.

S Leopoldom ich spojí nečakaná dejová línia

Najväčšiu pozornosť však môže pútať práve spojenie Olega s Leopoldom. Ten sa totiž vracia do rodinného sídla a jeho cesta sa stretne s novým generálplukovníkom. „Budeme prepojení a vlastne veľkú časť tých prvých dielov sa stretávame ako keby len my dvaja,“ ozrejmil herec.

Zároveň tiež načrtol, čo bude ich postavy spájať. „Je tam jedna línia, vojenská, že prichádza oslobodenie Modry, prichádza oslobodenie okrajových častí Bratislavy a spájame sa v seriáli s Leopoldom,“ poznamenal.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Práve návrat Leopolda bol pre samotného Lukáša Latináka trochu úsmevným prekvapením. Herec totiž priznáva, že nepatrí medzi najväčších znalcov všetkých dejových zvratov Dunaja. „Ja nie som úplný fachman alebo majster, neovládam dej Dunaja dokonale. Všetci sa tak tvárili prekvapene, keď sa objavil Tomáš Maštalír a ja som netušil, prečo,“ usmial sa umelec.

Leopoldov návrat do Dunaja je zrejme jedným z najväčších prekvapení aj pre samotných divákov. Spolu s ním prichádzajú aj tajomstvá, ktoré môžu ešte výrazne zamiešať dejom.

História, ktorá nie je iba minulosťou

Dunaj, k vašim službám pravidelne pracuje s reálnymi historickými udalosťami a práve nová séria prinesie momenty, ktoré patria medzi zásadné okamihy našich dejín. Lukáš Latinák v tom vidí význam aj mimo samotného seriálu. „Lebo my Slováci sme takí, že máme veľmi krátkodobú pamäť. To je trošku niekedy škoda,“ myslí si herec.

Podľa Lukáša je dôležité, aby si národy svoju históriu pripomínali a dokázali sa poučiť z toho, čo sa stalo. Ako však sám dodáva, nie vždy sa to darí. „Na rozdiel od iných národov ale by som povedal aj väčších, aj tie menšie si zaslúžia svoju minulosť a nemali by opakovať chyby. Bohužiaľ, ako vidíme, tak ich opakujeme,“ dodal.

Dunaj, k vašim službám
Foto: TV Markíza

Prichádza v rozhodujúcej chvíli

Lukáš Latinák vstupuje do príbehu práve v čase, keď sa vojnové udalosti začínajú dramaticky meniť. Oleg Olegovič Michajlov bude navyše stáť po boku jednej z výrazných postáv seriálu a jeho cesta sa od začiatku prepletie s tou Leopoldovou. A hoci herec o svojej postave veľa neprezradil, jedno je jasné: „osloboditeľ“ neprichádza do Dunaja iba na návštevu. Jeho príchod môže výrazne ovplyvniť to, čo bude nasledovať.

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