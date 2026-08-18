Neuveriteľný nález na juhu Slovenska: V predajni našli 50-ročný odkaz vo fľaši

V starých budovách sa z času na čas nájdu zaujímavé veci a niektoré nás vrátia do minulosti. Presne to sa pred pár dňami stalo v Šali, kde vo štvrtok (13. 8.) našli pri otváraní stropu v budove drogérie fľašu s historickým odkazom.
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Upozornil na to poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta Šaľa Róbert Andráši na sociálnej sieti. K otvoreniu stropu pristúpili z technických príčin. Podľa Andrášiho slov sa vo fľaši nachádzal papier s dátumom výstavby budovy. „Predpokladám, že na papieriku sú mená pánov, ktorí budovu stavali,“ uviedol poslanec vo svojom príspevku.
Nález je špecifický tým, že k nemu došlo presne 50 rokov od dátumu uvedeného na odkaze, ktorým je 13. august 1976. Andráši poznamenal, že to zrejme zariadila vyššia moc, aby odkaz objavili presne po päťdesiatich rokoch, pričom dodal, že zverejnené mená a dátumy narodenia by mohli pomôcť príbuzným spoznať svojich predkov.
Z papiera je možné, okrem dátumu, vyčítať nápis „obchodné stredisko Šaľa“, rôzne iné dátumy a mená, napríklad Jozef Polák či Kubák Tibor. O koho presne ide, však nie je známe.
V Belgicku našli namiesto odkazu zlato
Zaujímavý nález pred pár dňami hlásili aj z Belgicka, no ten má astronomickú hodnotu. Zamestnanci stavebnej firmy objavili počas rekonštrukčných prác v belgickom meste Sint-Gillis-Dendermonde veľké množstvo zlata. Hodnota nájdeného pokladu sa odhaduje na približne deväť miliónov eur. Informuje o tom portál VRT.
Cennosti sa nachádzali v truhle, ktorá bola zapustená v stenách pivnice. Podľa Geerta Hillaerta zo sociálneho úradu CAW Východné Flámsko, ktorému budova patrí, ide o staré zlaté mince a očíslované zlaté tehličky. Nálezcovia zo spoločnosti De Brand okamžite kontaktovali svojho objednávateľa a následne aj políciu.
Polícia nález potvrdila, zlato zabavila a previezla ho na bezpečné miesto. Prípadom sa už zaoberá prokuratúra vo Východnom Flámsku. Ako uviedla jej hovorkyňa Hanne Ollevierová, v súčasnosti nie je známy pôvod zlata ani jeho právoplatný majiteľ. Vyšetrovatelia zisťujú, ako sa truhla do budovy dostala a či nepochádza z nelegálnej činnosti.
Zástupca sociálneho úradu Hillaert priznal, že jeho prvotnou reakciou bolo obrovské prekvapenie. Zároveň podotkol, že história zlata môže byť otázna. Ak by však zlato nakoniec pripadlo úradu, plánujú ho využiť na pomoc ľuďom bez domova v celom regióne. Zatiaľ zostáva nevyriešená aj otázka, či stavební robotníci dostanú nálezné, keďže podľa belgického práva sa nálezca nestáva automaticky vlastníkom.
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