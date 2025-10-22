V Dunaji, k vašim službám sa schyľuje k desivému momentu. Postavy sa už viac nemusia báť len táborov a bombardovania

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
11. séria je oveľa drastickejšia než boli tie prvotné.

V Dunaji, k vašim službám sa vystriedalo už viacero desivých momentov, ktoré donútili divákov sledovať seriál so zatajeným dychom. Navyše rýchlo zistili, že ich obľúbené postavy nikdy nie sú v bezpečí a nielenže môžu zo seriálu odísť, ale môžu skončiť obesené či dokonca zastrelené. Krutosť tak v tomto seriáli rozhodne nechýba. 

Keďže sa seriál odohráva v období vojny, diváci museli byť už od začiatku pripravení na to, že v ňom neuvidia len milostné zápletky a milé rodinné momenty v časoch, kedy musí rodina držať spolu. Prvé série však na sledovanie neboli až také drastické, až na pár momentov, ako obesenie mladej Anežky.

Čaká ich niečo strašné

Ešte pred začiatkom 11. série televízia avizovala, že divákov prenesie do marca 1944, teda priamo do víru vojny, ktorú už naplno cítiť v uliciach Slovenska. „Do deja priamo vstúpia aj kľúčové historické udalosti – zničujúce bombardovanie Bratislavy a továrne Apollo, plánovanie atentátu na Hitlera či zverejnenie správy utečencov z Osvienčimu, ktorá svetu prvýkrát odkryla hrôzy koncentračných táborov,“ informovala ďalej Markíza.

Foto: TV Markíza

To, čo sa dialo v koncentračných táboroch, už seriálové postavy zistili a spolu s nimi si desivé zábery pozreli aj diváci. Teraz sa pripravujú na bombardovanie, no pomaly sa schyľuje aj k atentátu, ktorého sa nezúčastní nik iný než samotný doktor Raue.

Ako píše portál Mediaboom, už budúci týždeň, vo štvrtok 30. októbra, by diváci mohli vidieť ako tento pokus skončí. Neúspešný atentát na Hitlera sa uskutoční ďaleko od Bratislavy, na konferencii dôstojníkov s ríšskym kancelárom. Po ňom by sa malo po správnosti, ak sa tvorcovia rozhodnú držať historických faktov, spustiť masové zatýkanie a poprava približne päťtisíc ľudí. Zdá sa tak, že by sa aj Albert už čoskoro mohol objaviť pred popravčou čatou.

