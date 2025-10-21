Farmári sú už doma a najočakávanejšia otázka je zodpovedaná: Sú Marián a Miška spolu aj po šou?

Dana Kleinová
Farma
Azda nikoho neprekvapí, že čo sa týka Mišky a Mariána, jedna z prvých otázok, ktorú po návrate domov dostali, je, či sú stále spolu.

V šou Farma za tie roky vzniklo už množstvo párov, a hoci niektoré vydržali aj po šou, mnohým sa ich láska postupne rozpadla. Napríklad minulý rok to boli Klára a Hruška, a tiež Lena s Matúšom. Ani jedna z dvojíc už v súčasnosti nie je spolu. Tento rok rovnaká otázka čakala aj pár, ktorý vznikol aj napriek tomu, že na oboch doma niekto čakal, a tak diváci o sile ich vzťahu pochybovali.

Farmári sú už oficiálne doma a sami si spravujú účty na sociálnych sieťach. Divákom a, samozrejme, ich fanúšikom, ktorí im držia palce, keďže stále netušia výsledky, tak môžu zodpovedať na ich otázky a ponúknuť im možnosť nahliadnuť do zákulisia šou. Azda nikoho neprekvapí, že čo sa týka Mišky a Mariána, jedna z prvých otázok, ktorú dostali, je, či sú stále spolu.

Sú stále spolu?

Miška vypadla ako prvá, a aj keď Mariána diváci stále vidia na obrazovkách, podľa uniknutých informácií by sa nemal dostať do semifinále. To by znamenalo, že sa vrátil domov skôr, než sa čakalo a ak spolu s Miškou ostali, museli celé týždne udržiavať túto informáciu v tajnosti. A zdá sa, že sa im to podarilo.

Potom, ako sa všetci farmári mohli konečne vrátiť domov a prestať sa skrývať pred verejnosťou, Miška neváhala zverejniť spoločné fotky s Mariánom, zatiaľ čo on poskytol divákom aj slovnú odpoveď. Zároveň sľúbil, že sa k ich vzťahu ešte neskôr vyjadria, len si na oficiálne slová páru musia fanúšikovia ešte chvíľu počkať.

