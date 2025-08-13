Osud Waltera Klausa a ďalšie nečakané zvraty: Televízia odtajnila informácie k 11. sérii Dunaja, k vašim službám

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Televízia poskytla prvé informácie k novej sérii Dunaja.

Úspešný slovenský seriál pokračuje s novými príbehmi, postavami a dramatickými zvratmi, ktoré zasiahnu priamo do sŕdc divákov. Osobné osudy hrdinov sa neoddeliteľne prepletú s veľkými dejinami. Televízia navyše ukázala aj prvé zábery k novej sérii, na ktorých je Petra Dubayová s bruškom, čím získali odpoveď na to, či bude jej tehotenstvo dopísané do deja.

Dobový seriálový fenomén Dunaj, k vašim službám sa vracia na obrazovky televízie Markíza s novou, v poradí už jedenástou sériou. Odštartuje v utorok 2. septembra 2025 a diváci sa na premiérové časti môžu tešiť tradične vždy v utorkové a štvrtkové večery so začiatkom o 20.30 h.

Čo môžu diváci očakávať?

Pripravte sa na zatiaľ najintenzívnejšiu a najnapínavejšiu sezónu seriálu, ktorá divákov prenesie do marca 1944 – priamo do víru vojny, ktorá už naplno zasahuje aj Slovensko a mení osudy všetkých postáv, odkazuje televízia. Po deväťmesačnom časovom posune od finále predchádzajúcej série sa seriál dostane do vypätej atmosféry vojnových ulíc Bratislavy, v čase, keď sa hrdinstvo, statočnosť a odvaha stávajú každodennou nevyhnutnosťou.

Foto: TV Markíza

„Teší nás, že príbeh Dunaja si našiel také silné miesto v srdciach slovenských divákov. Sme vďační každému jednému z nich za priazeň a vernosť, ktorou nás sprevádzajú už desať doterajších sérií. Ďakujeme aj celému tímu tvorcov a hercov, ktorí do každého dielu vkladajú obrovské nasadenie, srdce a profesionalitu. Veríme, že aj nové časti si divákov podmania svojou hlbokou atmosférou, silnými emóciami a zaujímavými príbehmi, ktoré budú rezonovať minimálne rovnako intenzívne ako tie predchádzajúce,“ uviedla Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

V novej sérii budú diváci svedkami dramatických momentov, odvážnych misií slovenského odboja a postupnej prípravy Slovenského národného povstania. Židovské postavy pokračujú v boji o záchranu svojich blízkych, zatiaľ čo niektorí Nemci čelia tvrdému precitnutiu. Do deja priamo vstúpia aj kľúčové historické udalosti – zničujúce bombardovanie Bratislavy a továrne Apollo, plánovanie atentátu na Hitlera či zverejnenie správy utečencov z Osvienčimu, ktorá svetu prvýkrát odkryla hrôzy koncentračných táborov.

Foto: TV Markíza

„V jedenástej sérii sa stretáva osobné s historickým viac než kedykoľvek predtým. Vojna sa už neodohráva len v pozadí – vstupuje do obchodného domu Dunaj, do bytov a do životov hrdinov. Ich rozhodnutia a činy nadobúdajú nový rozmer a diváci môžu očakávať veľké zvraty, emócie aj momenty, ktoré im zostanú v pamäti ešte dlho po skončení epizódy,“ dopĺňa Alexandra Dubovská, riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza.

Popri tragických a dramatických momentoch však v nových dieloch nechýba ani nádej, láska a chvíle obyčajného ľudského šťastia – tie totiž postavám dodávajú silu postaviť sa osudu a bojovať o svoju budúcnosť.

Aký osud postretne milované postavy?

