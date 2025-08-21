V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci. Nové predajne otvorí v dvoch menších lokalitách, láka na plat od 1 750 eur

Ilustračná foto: Biedronka

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Diskontný reťazec pridáva na mapu Slovenska ďalšie dve lokality.

Od marca tohto roka otvorila diskontná Biedronka na Slovensku 7 predajní. Jej plány sú však ďaleko rozsiahlejšie a dnes už vieme aj konkrétne lokality, kam by chcela v rámci svojej tuzemskej expanzie zavítať. Nie je prekvapením, že sa tak stane hlavne v západnej časti našej krajiny.

Do konca budúceho roka chce mať „lienka“ na Slovensku približne 50 obchodov a okrem už otvorených pobočiek vedenie spoločnosti potvrdilo, kam sa v blízkej budúcnosti chystá expandovať. Biedronky by sa mala dočkať Revúca, ale tiež Chorvátsky Grob, Malinovo, Tomášov, Myjava a Alekšince. Už skôr sa objavili informácie o pripravovaných predajniach v Čiernom a Bošanoch.

Viac z témy Reťazec Biedronka:
1.
Diskontná Biedronka otvorí ďalšie predajne. Vo veľkom sa rozšíri v okolí Bratislavy, mieri aj na sever Slovenska
2.
Superlacný reťazec Biedronka prichádza do ďalšej obce. Vybral si strategické miesto, hľadá tam nových zamestnancov
3.
Len za 99 centov: Už dnes má Biedronka pre Slovákov šialenú akciu, stačí ukázať vernostnú kartu od konkurencie
Zobraziť všetky články (98)

Ako sme vás začiatkom augusta informovali v našom článku, do plánovaného portfólia pribudli najnovšie aj Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda a Žilina, ktorá by mohla byť vôbec prvým krajským mestom so známym diskontom. Ako teraz vyplýva zo zverejnených ponúk na portáli Profesia.sk, predajne s lacným tovarom by sa mali objaviť aj v obci Gbelce a v meste Nesvady.

Pracovné ponuky bývajú často spoľahlivým indikátorom budúcich plánov veľkých obchodných reťazcov, čo sa už neraz potvrdilo aj pri Biedronke. V oboch lokalitách spoločnosť Jerónimo Martins hľadá manažérov predajní, ako tiež ich zástupcov. Ponúkaný plat pri nižšej pozícii začína na 1 375 eur (s možnosťou bonusu až 200 eur), pri vedúcich pracovníkoch to je 1 750 eur (s možnosťou bonusu až do 400 eur).

Úspešní uchádzači musia disponovať líderskými schopnosťami a aspoň dvojročnou praxou v maloobchode. Medzi ich hlavné povinnosti bude patriť zabezpečenie plynulého chodu predajne, efektívne plánovanie pracovných zmien, sledovanie výkonnosti tímu či dohliadanie na dodržiavanie predpisov a hygienických štandardov.

Ilustračná foto: Biedronka

Desiatky predajní v najbližších mesiacoch

Ešte počas otváracieho dňa v Miloslavove kompetentní prezradili, že ich logistický sklad vo Voderadoch má kapacitu na obslúženie až 180 predajní. Tie bude reťazec spočiatku koncentrovať práve okolo tohto skladu na západnom a strednom Slovensku. Ako sme sa dozvedeli, časom je v pláne vybudovanie takéhoto centra aj na východnom Slovensku, nemalo by to však byť v krátkodobom horizonte.

Čo sa týka krátkodobejších plánov, tie má Biedronka stanovené jasne. „Do konca roka 2026 chceme mať na Slovensku minimálne 50 predajní,“ uviedla pred niekoľkými týždňami tlačová kancelária spoločnosti pre interez.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
COOP Jednota predáva časť svojho portfólia: Záujem má mladý podnikateľ, ktorý má sieť mäsiarstiev a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac