V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci. Nové predajne otvorí v dvoch menších lokalitách, láka na plat od 1 750 eur

Od marca tohto roka otvorila diskontná Biedronka na Slovensku 7 predajní. Jej plány sú však ďaleko rozsiahlejšie a dnes už vieme aj konkrétne lokality, kam by chcela v rámci svojej tuzemskej expanzie zavítať. Nie je prekvapením, že sa tak stane hlavne v západnej časti našej krajiny.
Do konca budúceho roka chce mať „lienka“ na Slovensku približne 50 obchodov a okrem už otvorených pobočiek vedenie spoločnosti potvrdilo, kam sa v blízkej budúcnosti chystá expandovať. Biedronky by sa mala dočkať Revúca, ale tiež Chorvátsky Grob, Malinovo, Tomášov, Myjava a Alekšince. Už skôr sa objavili informácie o pripravovaných predajniach v Čiernom a Bošanoch.
Ako sme vás začiatkom augusta informovali v našom článku, do plánovaného portfólia pribudli najnovšie aj Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda a Žilina, ktorá by mohla byť vôbec prvým krajským mestom so známym diskontom. Ako teraz vyplýva zo zverejnených ponúk na portáli Profesia.sk, predajne s lacným tovarom by sa mali objaviť aj v obci Gbelce a v meste Nesvady.
Pracovné ponuky bývajú často spoľahlivým indikátorom budúcich plánov veľkých obchodných reťazcov, čo sa už neraz potvrdilo aj pri Biedronke. V oboch lokalitách spoločnosť Jerónimo Martins hľadá manažérov predajní, ako tiež ich zástupcov. Ponúkaný plat pri nižšej pozícii začína na 1 375 eur (s možnosťou bonusu až 200 eur), pri vedúcich pracovníkoch to je 1 750 eur (s možnosťou bonusu až do 400 eur).
Úspešní uchádzači musia disponovať líderskými schopnosťami a aspoň dvojročnou praxou v maloobchode. Medzi ich hlavné povinnosti bude patriť zabezpečenie plynulého chodu predajne, efektívne plánovanie pracovných zmien, sledovanie výkonnosti tímu či dohliadanie na dodržiavanie predpisov a hygienických štandardov.
Desiatky predajní v najbližších mesiacoch
Ešte počas otváracieho dňa v Miloslavove kompetentní prezradili, že ich logistický sklad vo Voderadoch má kapacitu na obslúženie až 180 predajní. Tie bude reťazec spočiatku koncentrovať práve okolo tohto skladu na západnom a strednom Slovensku. Ako sme sa dozvedeli, časom je v pláne vybudovanie takéhoto centra aj na východnom Slovensku, nemalo by to však byť v krátkodobom horizonte.
Čo sa týka krátkodobejších plánov, tie má Biedronka stanovené jasne. „Do konca roka 2026 chceme mať na Slovensku minimálne 50 predajní,“ uviedla pred niekoľkými týždňami tlačová kancelária spoločnosti pre interez.
