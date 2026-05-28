Z objektu šľahali plamene a valil sa hustý dym: V horiacej chatke zomrela len 18-ročná žena

Nina Malovcová
Z chatky sa valil hustý dym, hasiči našli telo.

Pokojné prostredie pri štrkovisku neďaleko obce Veľká nad Ipľom sa v stredu zmenilo na miesto tragédie. Požiar chatky pri vode pripravil o život len 18-ročnú ženu. Na miesto museli vyraziť viaceré hasičské jednotky.

Na prípad upozornila TV JOJ. Podľa informácií televízie bola chatka na brehu štrkoviska upravená na bývanie. Miestni hovoria, že v nej mal žiť približne 50-ročný muž spolu s mladou ženou.

Plamene si všimli náhodní okoloidúci

Požiar si ako prví všimli dvaja ľudia, ktorí sa v tom čase nachádzali pri štrkovisku. Z chatky sa podľa ich slov valil hustý dym a spod strechy bolo vidieť plamene. Okamžite preto zalarmovali záchranné zložky. K požiaru vyrazili profesionálni hasiči z Lučenca, neskôr dorazila aj jednotka z Fiľakova a dobrovoľní hasiči. Po príchode na miesto našli zatvorený objekt, ktorý bol silno zadymený.

Ilustračná foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor – Košický kraj

Počas zásahu sa hasiči dozvedeli, že v chatke by sa mohla nachádzať mladá žena. Obavy sa napokon potvrdili. Po vstupe do objektu našli hasiči vo vnútri bezvládne telo 18-ročnej ženy. Napriek rýchlemu zásahu jej už nedokázali pomôcť. Okolnosti celej tragédie vyšetrujú príslušné orgány.

Padať môžu veľké krúpy, hrozí aj downburst. Pohraničím postupujú silné búrky, situácia sa môže rýchlo…

