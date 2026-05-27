Na Slovensku sa opäť menia hranice. Mesto pod Tatrami získalo sporné územie, rozhodol o tom súd

Senát Správneho súdu v Košiciach dnes pomerom hlasov 3:0 rozhodol, že zamieta žalobu obce Ľubica a potvrdil postup katastrálneho odboru Okresného úradu Kežmarok z roku 2018, ktorým posunul katastrálnu hranicu medzi mestom Kežmarok a predmetnou obcou.
Ako mesto Kežmarok v tejto súvislosti informovalo, rozhodnutie tak nadväzuje na rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR zo 17. decembra 2025, ktorý zrušil predchádzajúci rozsudok Správneho súdu v Košiciach z 31. marca 2025 a vrátil vec na ďalšie konanie.
Voči dnešnému rozhodnutiu súdu nie je prípustné odvolanie a rozhodnutie bude právoplatné po jeho doručení účastníkom konania. Súd zároveň poučil strany v konaní o možnosti podať voči verdiktu kasačnú sťažnosť, no tá nemá vplyv na právoplatnosť rozsudku.
Sídlisko Juh patrí Kežmarku, hovorí Ferenčák
Zároveň po upozornení prokurátorky Okresnej prokuratúry Kežmarok začal katastrálny odbor Okresného úradu Kežmarok v polovici mája konanie, ktorým bude katastrálna hranica posunutá na úroveň zo začiatku roka 2025 a celé sporné územie bude patriť do katastrálneho územia Kežmarok.
Podľa katastrálneho zákona je lehota na vykonanie záznamového konania 60 dní. Do konca júla by teda malo byť sporné územie opäť súčasťou kežmarského katastra. „Sídlisko Juh patrí Kežmarku a občania, ktorí žijú na tomto území, boli Kežmarčania, sú, aj budú Kežmarčania. Chcem vyzvať obec Ľubica, aby akceptovala a rešpektovala rozhodnutia súdov a nezaťažovala občanov ďalšími súdnymi spormi,“ vyhlásil primátor Kežmarku Ján Ferenčák.
Právny zástupca mesta Kežmarok Radoslav Prochádzka v tejto súvislosti doplnil, že Správny súd v Košiciach zohľadnil záväzné právne závery najvyššieho správneho súdu, ktorý rozhodol, že kataster postupoval v súlade so zákonom, keď zapísal zmenu katastrálnej hranice tak, že sídlisko Juh patrí Kežmarku.
