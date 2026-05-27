Mnohí nepoznajú dôvod, prečo majú fľaše vína stiahnuté dno. Vysvetlenie nájdeme v minulosti

Na vzhľad predmetov, s ktorými sa stretávame odjakživa, sme si zvykli natoľko, že sa ani nezamýšľame nad tým, či vyzerajú tak, ako vyzerajú, z nejakého funkčného dôvodu. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo má fľaša od vína takzvaný punt – stiahnuté dno?
Na chvíľu si predstavte atmosféru romantickej večere v peknej reštaurácii, kde k vám podíde čašník s fľašou vína, ktorú drží za jej dno a naleje vám glg na ochutnanie. Ak si teraz myslíte, že mnohé fľaše od vína majú dno také, aké majú, len aby sa z nich lepšie nalievalo, alebo že to súvisí s jeho kvalitou, nie je to pravda.
Preliačené dno smerom dovnútra vlastne nemá žiadny zmysel
V minulosti to však bolo inak. Ako vysvetľuje portál IFLScience, niekedy boli fľaše na víno vyrábané z menej pevného skla, než je to dnes, a boli náchylnejšie na rozbitie. Taktiež fľaše, ktoré mali ploché dno, mali väčší problém stáť a nespadnúť. Preto sa rozmohli fľaše na víno s puntom na dne.
To, že ich v mnohých prípadoch nájdeme v supermarketoch aj dnes, je teda skôr tradícia zachovaná z minulosti, a nie funkčný zámer. To sa ale netýka fliaš so šumivým vínom, kde punt slúži na rovnomernejšie rozloženie tlaku.
Pravdou teda je, že takéto dno na fľašiach od vína v súčasnosti nemá žiadny funkčný význam.
Vinár prezradil, prečo nám nechutí víno za 30 €
V lete 2025 sme sa stretli s chorvátskym majiteľom rodinnej vinárne. Ante Sladić prevzal tradíciu a vinohrady v Dalmácii po svojom otcovi. Počas nášho rozhovoru nám prezradil viac o pestovaní viniča aj o výrobe vína, podelil sa o svoje poznatky z histórie a tradície vinárstva a spomenul aj časté problémy, s ktorými sa vinári pri svojej práci stretávajú. Vysvetlil nám aj to, prečo vyššia cena nie je zárukou kvality. O tú sa totiž musí postarať výrobca.
„My to robíme prostredníctvom série procesov vrátane nákupu sudov, ktoré sú z dobrého dreva. Chceme sa zaručiť, že samotné víno bude stáť za tie peniaze. Výsledkom je rozdielna klientela, rovnako ako miera produkcie,“ dopísal Sladić.
Takéto prémiové víno sa vyrába v podstatne menšom množstve. Kým lacnejších fliaš môže vzniknúť pokojne aj 20-tisíc, pri prémiovom type vína by to bolo len niekoľko tisíc kusov.
Nahlásiť chybu v článku