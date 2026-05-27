Prímerie na dosah? USA označili Iránom zverejnenú rámcovú dohodu za „úplný výmysel“

Foto: SITA/AP

Jakub Baláž
TASR
Útok na Irán
Americký prezident Donald Trump pred začiatkom stredajšieho mimoriadneho zasadnutia vlády v Bielom dome uviedol, že Irán „chce veľmi uzavrieť dohodu“, ale zatiaľ sa to nepodarilo a USA s tým nie sú spokojné.

Spojené štáty v stredu odmietli ako „úplný výmysel“ správu iránskej štátnej televízie IRIB o tom, že USA a Irán sa dohodli na návrhu rámcovej dohody o ukončení vojny. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a televíziu Sky News.

Táto správa štátom kontrolovaných médií nie je pravdivá a memorandum o porozumení, ktoré ‚zverejnili‘, je úplný výmysel. Nikto by nemal veriť tomu, čo zverejňujú iránske štátne médiá. ZÁLEŽÍ NA FAKTOCH,“ uviedol Biely dom v reakcii na sieti X a zároveň kritizoval americké médiá, že o údajnom memorande informovali.

Viac z témy Útok na Irán:
Trump nie je spokojný

Televízia IRIB predtým zverejnila dokument, ktorý označila za „počiatočný neoficiálny návrh memoranda o porozumení“. Podľa neho by USA stiahli svoje vojenské sily z blízkosti Iránu a zrušili námornú blokádu jeho prístavov. Teherán by sa zaviazal, že do jedného mesiaca obnoví počet komerčných lodí prechádzajúcich Hormuzským prielivom na úroveň spred konfliktu, ktorý sa začal 28. februára. Vojenských plavidiel sa návrh netýka.

IRIB tiež uviedla, že riadenie lodnej dopravy v prielive by mal mať na starosti Irán v spolupráci s Ománom. Ak by sa podarilo dosiahnuť konečnú dohodu do 60 dní, mala by byť schválená formou záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Teherán zároveň zdôraznil, že žiadny krok neurobí bez „hmatateľného overenia“.

Americký prezident Donald Trump pred začiatkom stredajšieho mimoriadneho zasadnutia vlády v Bielom dome uviedol, že Irán „chce veľmi uzavrieť dohodu", ale zatiaľ sa to nepodarilo a USA s tým nie sú spokojné.

Nie sme s tým spokojní, ale budeme. Buď budeme spokojní, alebo budeme musieť celú vec dotiahnuť do konca,“ povedal Trump. Iránsky tím „vyjednáva z posledných síl“ a vzhľadom na ekonomické problémy krajiny nemá inú možnosť, než pristúpiť na dohodu. „Uvidíme, čo sa stane. Možno to budeme musieť ešte raz prepracovať. Ale možno nie teraz,“ dodal prezident.

