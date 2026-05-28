Facebook či Instagram už nebudú len zadarmo: Meta predstavila platené verzie svojich aplikácií

Nina Malovcová
TASR
Meta odhalila ceny aj detaily predplatného.

Spoločnosť Meta v stredu spustila predplatné pre svoje kľúčové aplikácie, čo predstavuje zásadný krok tohto technologického giganta s cieľom diverzifikovať svoje príjmy a znížiť dlhodobú závislosť od príjmov z reklamy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Produktová riaditeľka spoločnosti Meta Naomi Gleitová oznámila tento krok vo videu zverejnenom na sieti Instagram. Spresnila v ňom, že spoločnosť globálne zavádza služby Facebook Plus, Instagram Plus a WhatsApp Plus, pričom ďalšie balíky predplatného pre firmy, tvorcov obsahu a produkty umelej inteligencie sú v štádiu prípravy.

Koľko budú nové služby stáť

Tento krok prichádza v čase, keď Meta čelí vytrvalému tlaku zo strany investorov kvôli svojim rozsiahlym výdavkom na umelú inteligenciu (AI). Spoločnosť predpokladá, že jej kapitálové výdavky – smerujúce najmä do dátových centier pre AI – dosiahnu v tomto roku 125 až 145 miliárd dolárov.

Podľa zverejnených správ budú služby Instagram Plus a Facebook Plus spoplatnené sumou 3,99 dolára mesačne, zatiaľ čo WhatsApp Plus bude stáť 2,99 dolára za mesiac.

Používatelia získajú nové funkcie

Instagram Plus a Facebook Plus odomknú používateľom dodatočné funkcie vrátane lepších analytických nástrojov, štatistík o opätovnom pozretí príbehov (Stories), širšieho dosahu pre publikum a možností prispôsobenia profilu. WhatsApp Plus sa zameriava na personalizáciu, pričom ponúkne prémiové nálepky, vlastné zvonenia a témy v oblasti grafiky aplikácie.

Gleitová uviedla, že spoločnosť má v úmysle časom zlúčiť svoje rôzne ponuky pod jedinú značku s názvom Meta One. Meta už v roku 2023 spustila v Európe platené verzie Facebooku a Instagramu bez reklám s cieľom splniť legislatívu EÚ o ochrane osobných údajov, čím dala používateľom na výber medzi bezplatným používaním s reklamami a platenou verziou bez nich, pripomína AFP.

Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
