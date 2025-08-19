COOP Jednota predáva časť svojho portfólia: Záujem má mladý podnikateľ, ktorý má sieť mäsiarstiev a pekáreň

Foto: Coop Jednota TS

Zuzana Janíková
Transakcia ešte nie je definitívne uzatvorená, posudzuje ju Protimonopolný úrad. 

COOP Jednota už v roku 2009 predala časť svojich predajní, konkrétne tie, ktoré sa nachádzali v Bratislave a okolí. Teraz predáva dunajskostredské predajne, ktorých je viac ako 50. 

Pracuje tu viac ako 330 zamestnancov, informuje Denník E. Dunajskostredskú Jednotu kupuje cez svoju firmu TSP Capital mladý biznismen Tomáš Spuchliak, ktorý v minulosti podnikal najmä v stavebníctve. Dunajskostredská Jednota má ročné tržby presahujúce 45 miliónov eur.

Ešte to nie je definitívne

„COOP Jednota Slovensko nedisponuje informáciami, ktoré by potvrdzovali uzatvorenie akvizície týkajúcej sa COOP Jednota Dunajská Streda. Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže oznámenie koncentrácie možno Protimonopolnému úradu podať aj vo forme zámeru pred uzavretím zmluvy, ktorá zakladá fúziu. Podľa nám dostupných informácií ide o predbežnú aktivitu tohto charakteru zo strany záujemcu, ktorá nemusí viesť k uzatvoreniu transakcie. Je pre nás dôležité, aby značka COOP Jednota bola v regióne Dunajskej Stredy stále prítomná, a v tomto duchu vedieme ďalšie rokovania,“ uvádza zastrešujúca COOP Jednota podľa Denníka E.

Ešte počas finančnej krízy v roku 2009 predala Jednota bratislavskú časť svojich predajní, kúpili ju ľudia blízki najväčšej domácej investičnej skupine J&T. Predajne dnes fungujú pod značkami Terno a Kraj.

Mladý podnikateľ Tomáš Spuchliak v minulosti podnikal najmä v oblasti stavebníctva, pred niekoľkými rokmi kúpil sieť mäsiarstiev a bitúnok, neskôr pekáreň. Teraz by si chcel na zoznam pripísať aj vlastníctvo siete potravín. V biznise sa mu darí pomerne dobre, hoci sieť jeho mäsiarstiev nemá najlepšie obdobie. Naopak, pekáreň je v solídnom zisku.

