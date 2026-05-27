Žiadne kamienky ani výrazné farby: Letu kraľujú nechty, ktoré pôsobia elegantne a nenápadne

Letné trendy v manikúre často prajú farbám, ozdobám a odvážnym detailom, ktoré dokážu upútať na prvý pohľad. Tento rok sa však do popredia dostáva aj ich jemnejší opak – nechty, ktoré vyzerajú prirodzene, čisto a upravene, no stále pôsobia luxusne.
Ako píše magazín Vogue, medzi najprekvapivejšie nechtové trendy celebrít tejto sezóny patria takzvané „chiffon nails“. Ide o jemnú, priesvitnú manikúru, ktorá pôsobí elegantne, nadčasovo a veľmi upravene, no zároveň si zachováva prirodzený vzhľad. Objavil sa aj na tohtoročnom Met Gala a obľúbili si ho známe tváre ako Gemma Chan či Gracie Abrams.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Trend, ktorý ide proti maximalizmu
Kým mnohé letné manikúry stavajú na bodkách, kamienkoch, metalických detailoch či výrazných ozdobách, chiffon nails pôsobia ako ich presný opak. Sú jemné, vzdušné a nenápadné, no práve v tom spočíva ich sila.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Názov dostali podľa šifónu, teda ľahkej a priesvitnej látky, ktorú svojím efektom pripomínajú. Nechty nepôsobia prelakovane ani ťažko, skôr vyzerajú ako prirodzené nechty v tej najkrajšej možnej verzii. Dôležitý je najmä lesk, čistý tvar a priesvitný odtieň, ktorý nechá presvitať prirodzenú nechtovú platničku.
Nahlásiť chybu v článku