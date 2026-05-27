Tragická streda na Slovensku. Lesného robotníka privalil strom, zraneniam podľahol

Päťdesiatročný muž napriek snahe záchranárov zraneniam podľahol. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
Žiadosť o pomoc pre robotníka prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS napoludnie. Mužovi na pomoc okamžite vyrazili traja horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry Juh, súčasne o súčinnosť požiadali aj Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu z Popradu.
„Žiaľ, napriek enormnej snahe všetkých zúčastnených sa muža zachrániť nepodarilo a lekár mohol konštatovať už len smrť. Telo nebohého bolo transportované do údolia a odovzdané pohrebnej službe,“ uviedla HZS.
