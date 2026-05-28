Čaká nás „šoková terapia“: Horúčavy končia, príde prudké ochladenie. Na Slovensku sa zmení počasie

Európu po extrémnych horúčavách čaká prudká zmena počasia. Po dňoch, počas ktorých v mnohých krajinách padali teplotné rekordy a ortuť teplomerov sa dostávala vysoko nad 33 °C, začnú cez kontinent postupovať frontálne vlny. Tie ukončia tropické počasie a prinesú aj silné búrky.
Podľa portálu iMeteo sa prvá zmena počasia prejavila už v stredu, keď cez Slovensko prešiel studený front. Búrky sa tvorili od Poľska až po Maďarsko a zasiahli aj naše územie. Hoci vo väčšine prípadov nepriniesli výraznejšie škody, meteorológovia zaznamenali viac ako 1 700 bleskových úderov. Oveľa výraznejšie búrky sa však očakávajú v najbližších dňoch.
Na Slovensko dorazilo citeľné ochladenie
Za studeným frontom začal na naše územie od severu prúdiť chladnejší vzduch. Oproti včerajšku sa tak vo štvrtok ochladí aj o 10 °C.
Štvrtok aj piatok prinesú prevažne jasné až polooblačné počasie bez výraznejších zrážok. Denné maximá sa budú pohybovať od 19 °C do 26 °C, pričom najteplejšie bude najmä na západe Slovenska.
Nie všade však pôjde o typicky letné počasie. Za letný deň meteorológovia považujú deň, keď teplota prekročí 25 °C, čo sa v najbližších dňoch očakáva len v niektorých oblastiach krajiny. Ochladenie navyše nebude trvať dlho. Už v piatok sa začne od západu obnovovať prílev teplejšieho vzduchu, ktorý vráti na Slovensko horúčavy.
Francúzsko čakajú teploty blízko 40 °C
Kým na Slovensku sa na krátky čas ochladí, západ Európy zostáva pod vplyvom extrémnych horúčav. Rekordné teploty hlásili viaceré krajiny od Anglicka až po Portugalsko. Najkritickejšia situácia sa očakáva vo Francúzsku, kde môžu teploty vystúpiť až k hranici 40 °C. Práve extrémne prehriaty vzduch vytvára vhodné podmienky na vznik veľmi silných búrok.
Už v piatok začne západnú Európu ovplyvňovať ďalší studený front. Prvá výrazná vlna búrok zasiahne najmä krajiny Beneluxu a západné Nemecko. Meteorológovia tam upozorňujú na možnosť extrémnych búrok so silným vetrom. Niektoré numerické modely dokonca naznačujú nárazy vetra s rýchlosťou až 144 km/h.
V sobotu sa vrátia tridsiatky, predpoveď je však neistá
Po krátkom ochladení sa v sobotu na Slovensko opäť vrátia tropické teploty. Teplejší vzduch začne od západu prúdiť nad naše územie a na juhu či západe krajiny môžu teploty dosiahnuť hranicu 30 °C. Práve sobotné počasie je však podľa meteorológov zatiaľ najmenej jednoznačné.
Cez strednú Európu začne postupovať ďalší studený front, no modely sa zatiaľ nezhodujú v tom, do ktorých oblastí prinesie zrážky a búrky. Aktuálne predpovede naznačujú, že sever a východ Slovenska môžu zasiahnuť dažde už počas soboty. Búrky by sa mohli vytvárať najmä popoludní a večer, no zatiaľ len miestami.
Od nedele sa začne búrková epizóda
Výraznejšia zmena počasia sa očakáva od nedele. Nad strednou Európou sa začne vlniť studený front, na ktorom sa budú vytvárať ďalšie vlny búrok. Prvá výraznejšia vlna búrok môže doraziť už v nedeľu popoludní a podvečer. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že nepôjde len o krátkodobé zhoršenie počasia.
Podľa aktuálnych predpokladov by sa prehánky a búrky mohli nad Slovenskom objavovať aj počas budúceho týždňa. Po krátkom návrate horúčav tak zrejme príde obdobie oveľa dynamickejšieho a nepokojnejšieho počasia.
