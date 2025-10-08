V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci. Diskontný reťazec už zajtra otvorí novú predajňu, v príprave sú aj ďalšie lokality

Foto: Biedronka

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Sieť známa z Poľska láka na výhodné nákupy v ďalšom meste, pripravený je aj sprievodný program.

Diskontný reťazec Biedronka už tento týždeň otvorí svoju deviatu slovenskú predajňu. Na Miloslavov, Považskú Bystricu, dvakrát Zvolen, Senicu, Liptovský Mikuláš a Revúcu vo štvrtok 9. októbra nadviažu aj Levice.

Mesto na západnom Slovensku sa ocitlo medzi prvou päticou lokalít, ktoré oficiálne ešte začiatkom roka potvrdili aj zástupcovia spoločnosti Jerónimo Martins. Predajňa „lienky“ sa otvorí na ulici A. Sládkovičao 9:00 hod. a na prvých návštevníkov už tradične čakajú ochutnávky, food influenceri, koleso šťastia a ďalší sprievodný program.

Viac z témy Reťazec Biedronka:
1.
Nová predajňa Biedronky v malej obci rastie ako z vody. Záujemcov o prácu reťazec cez víkend pozýva na osobné stretnutie
2.
Vieme, kde rastie nová slovenská predajňa Biedronky. Diskontný reťazec mieri do malej obce, konkurenciu má hneď „za rohom“
3.
Biedronka pripravuje ďalšiu slovenskú predajňu. Otvorí ju v malej obci, ponúkaný plat je aj 1 800 eur mesačne
Zobraziť všetky články (103)

V poradí deviaty tuzemský obchod s logom Biedronky bude, podobne ako iné prevádzky, lákať na lacný tovar a dostupný sortiment výrobkov. Deje sa tak po tom, ako reťazec pridal na maloobchodnú mapu predajňu v Revúcej. Tá sa dočkala vrelého privítania a stala sa hlavným ťahákom novootvorenej mestskej obchodnej zóny.

Rastú aj ďalšie predajne

Na aktuálnom čísle sa však diskont pravdepodobne nezdrží dlho. Spoločnosť už totiž pracuje na budovaní ďalších nových pobočiek, lokalizovaných zväčša na západnom Slovensku. Ako vás portál interez exkluzívne informoval, obchodné priestory už rastú napríklad v obci Malinovo neďaleko hlavného mesta. Počas uplynulého víkendu tu dokonca Biedronka organizovala stretnutie, na ktoré mohli prísť potenciálni uchádzači o zamestnanie v potravinovom reťazci.

Malinovo však v súčasnosti nie je ani zďaleka jedinou lokalitou, kde má „lienka“ rozpracované svoje projekty. Podľa zverejnených pracovných ponúk sa chystá do viacerých obcí ako Tomášov, Chorvátsky Grob či Zlaté Klasy. Práve v poslednej menovanej obci plánuje spoločnosť v nedeľu 12. októbra podobné stretnutie, aké už prebehlo v Malinove či v počiatkoch expanzie v Miloslavove. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila na pracovnom portáli Profesia.sk.

Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava.

Foto: Biedronka

Do konca budúceho roka chce Biedronka 50 predajní

Ešte počas otváracieho dňa v Miloslavove kompetentní prezradili, že ich logistický sklad vo Voderadoch má kapacitu na obslúženie až 180 predajní. Tie bude reťazec spočiatku koncentrovať práve okolo tohto skladu na západnom a strednom Slovensku. Ako sme sa dozvedeli, časom je v pláne vybudovanie takéhoto centra aj na východnom Slovensku, nemalo by to však byť v krátkodobom horizonte.

Čo sa týka krátkodobejších plánov, tie má Biedronka stanovené jasne. „Do konca roka 2026 chceme mať na Slovensku minimálne 50 predajní,“ uviedla pred niekoľkými týždňami tlačová kancelária spoločnosti pre interez.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po Hypernove ostal v meste opustený obchodný dom. Známa sieť teraz predbehla konkurenciu a otvorila…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac