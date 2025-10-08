V Biedronke budú nakupovať ďalší Slováci. Diskontný reťazec už zajtra otvorí novú predajňu, v príprave sú aj ďalšie lokality

Diskontný reťazec Biedronka už tento týždeň otvorí svoju deviatu slovenskú predajňu. Na Miloslavov, Považskú Bystricu, dvakrát Zvolen, Senicu, Liptovský Mikuláš a Revúcu vo štvrtok 9. októbra nadviažu aj Levice.
Mesto na západnom Slovensku sa ocitlo medzi prvou päticou lokalít, ktoré oficiálne ešte začiatkom roka potvrdili aj zástupcovia spoločnosti Jerónimo Martins. Predajňa „lienky“ sa otvorí na ulici A. Sládkoviča už o 9:00 hod. a na prvých návštevníkov už tradične čakajú ochutnávky, food influenceri, koleso šťastia a ďalší sprievodný program.
V poradí deviaty tuzemský obchod s logom Biedronky bude, podobne ako iné prevádzky, lákať na lacný tovar a dostupný sortiment výrobkov. Deje sa tak po tom, ako reťazec pridal na maloobchodnú mapu predajňu v Revúcej. Tá sa dočkala vrelého privítania a stala sa hlavným ťahákom novootvorenej mestskej obchodnej zóny.
Rastú aj ďalšie predajne
Na aktuálnom čísle sa však diskont pravdepodobne nezdrží dlho. Spoločnosť už totiž pracuje na budovaní ďalších nových pobočiek, lokalizovaných zväčša na západnom Slovensku. Ako vás portál interez exkluzívne informoval, obchodné priestory už rastú napríklad v obci Malinovo neďaleko hlavného mesta. Počas uplynulého víkendu tu dokonca Biedronka organizovala stretnutie, na ktoré mohli prísť potenciálni uchádzači o zamestnanie v potravinovom reťazci.
Malinovo však v súčasnosti nie je ani zďaleka jedinou lokalitou, kde má „lienka“ rozpracované svoje projekty. Podľa zverejnených pracovných ponúk sa chystá do viacerých obcí ako Tomášov, Chorvátsky Grob či Zlaté Klasy. Práve v poslednej menovanej obci plánuje spoločnosť v nedeľu 12. októbra podobné stretnutie, aké už prebehlo v Malinove či v počiatkoch expanzie v Miloslavove. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila na pracovnom portáli Profesia.sk.
Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava.
Do konca budúceho roka chce Biedronka 50 predajní
Ešte počas otváracieho dňa v Miloslavove kompetentní prezradili, že ich logistický sklad vo Voderadoch má kapacitu na obslúženie až 180 predajní. Tie bude reťazec spočiatku koncentrovať práve okolo tohto skladu na západnom a strednom Slovensku. Ako sme sa dozvedeli, časom je v pláne vybudovanie takéhoto centra aj na východnom Slovensku, nemalo by to však byť v krátkodobom horizonte.
Čo sa týka krátkodobejších plánov, tie má Biedronka stanovené jasne. „Do konca roka 2026 chceme mať na Slovensku minimálne 50 predajní,“ uviedla pred niekoľkými týždňami tlačová kancelária spoločnosti pre interez.
