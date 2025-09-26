Nová predajňa Biedronky v malej obci rastie ako z vody. Záujemcov o prácu reťazec cez víkend pozýva na osobné stretnutie

Foto: interez.sk/Biedronka

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Spoločnosť Jerónimo Martins podobné stretnutie iniciovala aj pri predajni v Miloslavove. Záujemcom o prácu v Biedronke bude na otázky odpovedať už cez víkend v ďalšej obci.

Ešte počas septembra sme vás informovali o tom, že reťazec Biedronka pripravuje niekoľko nových predajní v okolí nášho hlavného mesta. Jedna z nich rastie v obci Malinovo a my sme zistili aj jej presnú lokalitu. Budúca diskontná prevádzka už naberá kontúry a spoločnosť je zároveň naplno v procese náboru budúcich pracovníkov.

Malinovo a jeho okolie v súčasnosti patrí medzi atraktívne lokality a rozvíjajúce sa oblasti, ktoré zároveň disponujú kvalitnou občianskou vybavenosťou. Už teraz sa medzi obcami nachádza retailový park, v ktorom našla okrem drogérie, lekárne či chovateľských potrieb domov aj sieť potravín Kraj. V tesnej blízkosti prevádzkuje predajňu nemecký Lidl, pričom o niekoľko stoviek metrov má pobočku Billa.

Viac z témy Reťazec Biedronka:
1.
Vieme, kde rastie nová slovenská predajňa Biedronky. Diskontný reťazec mieri do malej obce, konkurenciu má hneď „za rohom“
2.
Biedronka pripravuje ďalšiu slovenskú predajňu. Otvorí ju v malej obci, ponúkaný plat je aj 1 800 eur mesačne
3.
Superlacný reťazec Biedronka prichádza do ďalšieho mesta. Novú predajňu otvorí už tento týždeň
Zobraziť všetky články (103)

Do tohto zaujímavého prostredia teraz definitívne prichádza aj poľská Biedronka. Reťazec patriaci pod portugalskú skupinu Jerónimo Martins už od začiatku augusta hľadá do predajne prvých zamestnancov. Napríklad, zástupcovi manažéra ponúka plat od 1 575 eur s mesačným výkonnostným bonusom do výšky 100 eur.

Predajňa rýchlo rastie

Portálu interez sa už pred pár týždňami podarilo zistiť, kde očakávaný diskont vyrastie. Lokalizovaný bude na doteraz voľnom pozemku medzi polyfunkčnou budovou a čerpacou stanicou OMV pri vjazde do obce v smere od Bratislavy. Úpravy pozemku a stavebné práce začali počas septembra, pričom ako z informačnej tabule nachádzajúcej sa priamo na mieste vyplýva, ukončené by mali byť ešte v decembri tohto roka. Stavebné povolenie vydal príslušný úrad na konci augusta.

Foto: interez.sk

V týchto dňoch už na stavenisku badať formujúci sa skelet budúcej predajne a práce napredujú skutočne rýchlo. Spoločnosť Jerónimo Martins sa navyše opäť odhodlala ku kroku, ktorý už v minulosti zrealizovala v neďalekom Miloslavove, ktorý sa môže pýšiť vôbec prvou slovenskou Biedronkou.

Ako z informácií na portáli Profesia.sk vyplýva, firma už túto sobotu (27. septembra) organizuje v obci stretnutie, na ktoré pozýva všetkých potenciálnych záujemcov o prácu v diskontnom reťazci. Zúčastnení môžu klásť otázky, ktoré ich zaujímajú a zároveň sa aj zoznámiť s produktmi, ktoré Biedronka ponúka. Registrácia nie je vopred potrebná a na miesto môžu ľudia doraziť bez nej.

Hľadáme cieľavedomých, kreatívnych a proaktívnych ľudí, ktorí posúvajú latku každý deň a majú radi nové výzvy. Úspešne sme už na Slovensku otvorili predajne a čaká nás ďalší rast. Môžeš byť pri tom aj ty,“ dodáva Jerónimo Martins v ponuke.

Smeruje aj do ďalších lokalít

Malinovo však v súčasnosti nie je ani zďaleka jedinou lokalitou, kde má „lienka“ rozpracované svoje projekty. Podľa zverejnených pracovných ponúk sa chystá do viacerých obcí ako Tomášov, Chorvátsky Grob či Zlaté Klasy.

Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava. Iba nedávno na slovenskú maloobchodnú mapu pridala Biedronka mesto Revúca a v súčasnosti u nás prevádzkuje osem pobočiek.

Ešte počas otváracieho dňa v Miloslavove kompetentní prezradili, že ich logistický sklad vo Voderadoch má kapacitu na obslúženie až 180 predajní. Tie bude reťazec spočiatku koncentrovať práve okolo tohto skladu na západnom a strednom Slovensku. Do konca roka 2026 by chceli kompetentní otvoriť až 50 slovenských pobočiek.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dočkáme sa veľkého prepúšťania? Konsolidácia by mohla pripraviť o prácu mnohých úradníkov, takto reagujú ministerstvá

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac