Nová predajňa Biedronky v malej obci rastie ako z vody. Záujemcov o prácu reťazec cez víkend pozýva na osobné stretnutie

Ešte počas septembra sme vás informovali o tom, že reťazec Biedronka pripravuje niekoľko nových predajní v okolí nášho hlavného mesta. Jedna z nich rastie v obci Malinovo a my sme zistili aj jej presnú lokalitu. Budúca diskontná prevádzka už naberá kontúry a spoločnosť je zároveň naplno v procese náboru budúcich pracovníkov.
Malinovo a jeho okolie v súčasnosti patrí medzi atraktívne lokality a rozvíjajúce sa oblasti, ktoré zároveň disponujú kvalitnou občianskou vybavenosťou. Už teraz sa medzi obcami nachádza retailový park, v ktorom našla okrem drogérie, lekárne či chovateľských potrieb domov aj sieť potravín Kraj. V tesnej blízkosti prevádzkuje predajňu nemecký Lidl, pričom o niekoľko stoviek metrov má pobočku Billa.
Do tohto zaujímavého prostredia teraz definitívne prichádza aj poľská Biedronka. Reťazec patriaci pod portugalskú skupinu Jerónimo Martins už od začiatku augusta hľadá do predajne prvých zamestnancov. Napríklad, zástupcovi manažéra ponúka plat od 1 575 eur s mesačným výkonnostným bonusom do výšky 100 eur.
Predajňa rýchlo rastie
Portálu interez sa už pred pár týždňami podarilo zistiť, kde očakávaný diskont vyrastie. Lokalizovaný bude na doteraz voľnom pozemku medzi polyfunkčnou budovou a čerpacou stanicou OMV pri vjazde do obce v smere od Bratislavy. Úpravy pozemku a stavebné práce začali počas septembra, pričom ako z informačnej tabule nachádzajúcej sa priamo na mieste vyplýva, ukončené by mali byť ešte v decembri tohto roka. Stavebné povolenie vydal príslušný úrad na konci augusta.
V týchto dňoch už na stavenisku badať formujúci sa skelet budúcej predajne a práce napredujú skutočne rýchlo. Spoločnosť Jerónimo Martins sa navyše opäť odhodlala ku kroku, ktorý už v minulosti zrealizovala v neďalekom Miloslavove, ktorý sa môže pýšiť vôbec prvou slovenskou Biedronkou.
Ako z informácií na portáli Profesia.sk vyplýva, firma už túto sobotu (27. septembra) organizuje v obci stretnutie, na ktoré pozýva všetkých potenciálnych záujemcov o prácu v diskontnom reťazci. Zúčastnení môžu klásť otázky, ktoré ich zaujímajú a zároveň sa aj zoznámiť s produktmi, ktoré Biedronka ponúka. Registrácia nie je vopred potrebná a na miesto môžu ľudia doraziť bez nej.
„Hľadáme cieľavedomých, kreatívnych a proaktívnych ľudí, ktorí posúvajú latku každý deň a majú radi nové výzvy. Úspešne sme už na Slovensku otvorili predajne a čaká nás ďalší rast. Môžeš byť pri tom aj ty,“ dodáva Jerónimo Martins v ponuke.
Smeruje aj do ďalších lokalít
Malinovo však v súčasnosti nie je ani zďaleka jedinou lokalitou, kde má „lienka“ rozpracované svoje projekty. Podľa zverejnených pracovných ponúk sa chystá do viacerých obcí ako Tomášov, Chorvátsky Grob či Zlaté Klasy.
Zároveň je už nejaký čas známe, že predajne s logom lienky pribudnú aj v lokalitách ako Žilina, Gbelce, Nesvady, Bošany, Kostolné Kračany, Čierne, Alekšince či Myjava. Iba nedávno na slovenskú maloobchodnú mapu pridala Biedronka mesto Revúca a v súčasnosti u nás prevádzkuje osem pobočiek.
Ešte počas otváracieho dňa v Miloslavove kompetentní prezradili, že ich logistický sklad vo Voderadoch má kapacitu na obslúženie až 180 predajní. Tie bude reťazec spočiatku koncentrovať práve okolo tohto skladu na západnom a strednom Slovensku. Do konca roka 2026 by chceli kompetentní otvoriť až 50 slovenských pobočiek.
