Po Hypernove ostal v meste opustený obchodný dom. Známa sieť teraz predbehla konkurenciu a otvorila tu novú predajňu

Foto: OBI

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Kedysi populárny reťazec za sebou zanechal niekoľko prázdnych objektov. Pri mnohých sa na ich znovuzrodenie čakalo dlhé roky.

Kým v minulosti cielili najznámejšie obchodné siete prioritne na väčšie mestá a lokality, dnes sa chcú často potenciálnym zákazníkom priblížiť čo najviac. Platí to aj o regióne Gemer, ktorý sa v uplynulých mesiacoch dočkal viacerých zaujímavých noviniek.

Za zmienku dozaista stojí napríklad OC Point, ktorý svoje brány otvoril v Revúcej. Azda najväčším lákadlom bola diskontná Biedronka, ktorá medzi tamojšími obyvateľmi vyvolala veľký záujem. Do Rimavskej Soboty si to zase namierila najväčšia tuzemská sieť hobbymarketov OBI. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú spoločnosť zverejnila na svojom webe.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Lacný reťazec otvorí ďalšiu slovenskú predajňu. Diskontný tovar bude predávať v novom obchodnom centre
2.
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
3.
Z regálov predajní sťahujú populárny tovar: Dôvodom je olovo, peniaze vám vrátia aj bez bločku
Zobraziť všetky články (208)

Predajňa s číslom 19.

Ako ďalej zástupcovia hobbymarketu priblížili, ide celkovo o 19. slovenskú predajňu pod značkou OBI a prvú, ktorá je umiestnená v gemerskom regióne. Podľa informácií, ktoré priniesol portál Sobotnik.sk, našla prevádzka svoj domov v budove po bývalom hypermarkete Hypernova. Ten v meste pôsobil od roku 2005 do roku 2015. Po tom, ako známa sieť na Slovensku skončila, ostali po nej v Rimavskej Sobote, ako aj v ďalších mestách, prázdne priestory.

Tie sa v posledných rokoch začali opätovne zapĺňať a uplatnenie si v nich našli väčšie značky, vrátane OBI. Predajcovi sa tak podarilo zaplniť prázdne miesto na trhu a predbehol aj konkurenciu v podobe spoločností Möbelix či Merkury Market.

Foto: OBI

Keďže máme predajne po celom Slovensku, dobre poznáme našich zákazníkov a rozumieme ich potrebám. Verím, že aj táto predajňa sa stane miestom, kam sa budú domáci majstri aj odborníci z rôznych profesií radi vracať,“ uviedol na margo otvorenia Ľudovít Gášpar, Managing Director Sales spoločnosti OBI pre český a slovenský trh.

Otvorenie novej predajne v Rimavskej Sobote má podľa kompetentných zároveň znamenať prísľub, že spoločnosť bude aj v tomto regióne podporovať lokálne komunity a zveľaďovať prostredie, v ktorom pôsobí.

Dominantný hráč na trhu

Značka OBI otvorila svoju prvú predajňu ešte v roku 1970 v Nemecku a dnes prevádzkuje vyše 640 predajní v Európe s viac než 40 000 zamestnancami. Na Slovensku pôsobí od roku 2016 a v devätnástich pobočkách v súčasnosti pracuje približne 980 zamestnancov.

Zaujímavé sú aj hospodárske výsledky eseročky OBI Slovakia. Tej sa vlani podarilo zvýšiť tržby zhruba o 4 %, pričom zisk firmy vzrástol o solídnych 45 %. Spoločnosť počas minulého roka teda utŕžila 226 miliónov eur a zarobila 10,58 milióna eur.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lacný reťazec otvorí ďalšiu slovenskú predajňu. Diskontný tovar bude predávať v novom obchodnom centre

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac