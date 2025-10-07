Po Hypernove ostal v meste opustený obchodný dom. Známa sieť teraz predbehla konkurenciu a otvorila tu novú predajňu

Kým v minulosti cielili najznámejšie obchodné siete prioritne na väčšie mestá a lokality, dnes sa chcú často potenciálnym zákazníkom priblížiť čo najviac. Platí to aj o regióne Gemer, ktorý sa v uplynulých mesiacoch dočkal viacerých zaujímavých noviniek.
Za zmienku dozaista stojí napríklad OC Point, ktorý svoje brány otvoril v Revúcej. Azda najväčším lákadlom bola diskontná Biedronka, ktorá medzi tamojšími obyvateľmi vyvolala veľký záujem. Do Rimavskej Soboty si to zase namierila najväčšia tuzemská sieť hobbymarketov OBI. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú spoločnosť zverejnila na svojom webe.
Predajňa s číslom 19.
Ako ďalej zástupcovia hobbymarketu priblížili, ide celkovo o 19. slovenskú predajňu pod značkou OBI a prvú, ktorá je umiestnená v gemerskom regióne. Podľa informácií, ktoré priniesol portál Sobotnik.sk, našla prevádzka svoj domov v budove po bývalom hypermarkete Hypernova. Ten v meste pôsobil od roku 2005 do roku 2015. Po tom, ako známa sieť na Slovensku skončila, ostali po nej v Rimavskej Sobote, ako aj v ďalších mestách, prázdne priestory.
Tie sa v posledných rokoch začali opätovne zapĺňať a uplatnenie si v nich našli väčšie značky, vrátane OBI. Predajcovi sa tak podarilo zaplniť prázdne miesto na trhu a predbehol aj konkurenciu v podobe spoločností Möbelix či Merkury Market.
„Keďže máme predajne po celom Slovensku, dobre poznáme našich zákazníkov a rozumieme ich potrebám. Verím, že aj táto predajňa sa stane miestom, kam sa budú domáci majstri aj odborníci z rôznych profesií radi vracať,“ uviedol na margo otvorenia Ľudovít Gášpar, Managing Director Sales spoločnosti OBI pre český a slovenský trh.
Otvorenie novej predajne v Rimavskej Sobote má podľa kompetentných zároveň znamenať prísľub, že spoločnosť bude aj v tomto regióne podporovať lokálne komunity a zveľaďovať prostredie, v ktorom pôsobí.
Dominantný hráč na trhu
Značka OBI otvorila svoju prvú predajňu ešte v roku 1970 v Nemecku a dnes prevádzkuje vyše 640 predajní v Európe s viac než 40 000 zamestnancami. Na Slovensku pôsobí od roku 2016 a v devätnástich pobočkách v súčasnosti pracuje približne 980 zamestnancov.
Zaujímavé sú aj hospodárske výsledky eseročky OBI Slovakia. Tej sa vlani podarilo zvýšiť tržby zhruba o 4 %, pričom zisk firmy vzrástol o solídnych 45 %. Spoločnosť počas minulého roka teda utŕžila 226 miliónov eur a zarobila 10,58 milióna eur.
Nahlásiť chybu v článku