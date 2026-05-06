Nový film režisérskej legendy fanúšikom vyráža dych. Musíte ho vidieť v kine

Zuzana Veslíková
Tvorcovia sa s nami podelili o nový trailer a už teraz je zrejmé, že sa máme na čo tešiť.

Nový trailer na jeden z najočakávanejších filmov roka je už niekoľko hodín vonku a fanúšikovia sa snímky nevedia dočkať. Odyssea (The Odyssey) od režiséra Christophera Nolana už teraz mnohým vyráža dych.

Keď Christopher Nolan pracuje na uvedení svojho nového filmu, vždy je to pre jeho fanúšikov akýsi malý sviatok. Naposledy nás poctil v roku 2023 Oppenheimerom a odvtedy netrpezlivo čakáme, čo ďalšie nám naservíruje.

Už tento rok do kín dorazí jeho novinka vychádzajúca z Homérovho diela. A nové zábery, ktoré uzreli svetlo sveta, vyzerajú mimoriadne veľkolepo.

Prinesie hviezdne herecké obsadenie

V Odyssei sa môžeme tešiť na veľké herecké mená ako Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson či na herečku Zendayu. Bude v poradí druhým filmom tohto roka, kde sa stretnú Robert Pattinson a Zendaya. Túto dvojicu sme už videli v snímke Dráma (The Drama) a na konci roka nás čaká tretie pokračovanie Duny, v ktorom opäť účinkujú obaja.

Matt Damon stvárňuje Homéra a Anne Hathaway sa predstaví v úlohe jeho manželky Penelope. Ako spomína BBC, rozpočet tohto filmu sa mal pohybovať na úrovni 250 miliónov dolárov (cez 210 miliónov eur), čo by znamenalo, že je to Nolanov najvyšší rozpočet na film vôbec. A nadšenie jeho fanúšikov tomu zodpovedá.

Majú vysoké očakávania. Oprávnene

„Niekde tam vonku sa môj učiteľ angličtiny práve zbláznil,“ podotkol jeden z nich po videní trailera na Odysseu. „Matt Damon snažiaci sa dostať domov je najlepším filmovým žánrom, aké kedy ľudstvo vymyslelo,“ podotkol niekto ďalší.

„Legenda hovorí, že Nolan v tomto filme nepoužil žiadne CGI efekty, pretože osobne požiadal Poseidona a ostatných bohov, aby mu pomohli s tvorbou niektorých scén,“ zhodnotil iný fanúšik tejto režisérskej legendy.

Premiéra Odyssey je stanovená na 17. júla 2026 a ak ste pravým filmovým pôžitkárom, musíte ju vidieť v kine. Pretože filmy ako tento sú stvorené pre strieborné plátno, a vidieť ich na akejkoľvek menšej obrazovke je hriech.

