Už toho majú dosť. Divákom Sľubu do očí udrelo hneď niekoľko chýb, tvrdia, že by sa mali tvorcovia polepšiť

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Niektoré im bili do očí viac, iné menej, no tak či onak, podľa ich slov im kazia celkový dojem zo sledovania.

Nová epizóda ide každý deň a postáv neubúda, práve naopak. Nie tak div, že hoci druhá séria len nedávno začala, diváci si stihli všimnúť hneď niekoľko chýb vo svojom obľúbenom dobovom seriáli. Niektoré im bili do očí viac, iné menej, no tak či onak, podľa ich slov im kazia celkový dojem zo sledovania.

Hoci dobový seriál nie je priamo historický a tak je normálne, že sú v ňom nejaké nepresnosti, diváci Dunaja, k vašim službám a Sľubu ich sledujú prísnym okom. Minule sme vás napríklad informovali o tom, že sa diváci Dunaja sťažovali na chyby, ktoré sa stihli nazbierať od začiatku 11. série. Teraz rovnaká situácia nastala aj pri seriáli Sľub.

Foto: TV Markíza

Sťažujú sa na nepresnosti

Výčitky divákov sa v komentároch objavili najmä po scéne, v ktorej prichytili pri čine najväčšieho veksláka. Lekvár pritom donášal verejným príslušníkom, s ktorými mal uzavretú dohodu a oni ho zradili.

„Tak toto by sa tomu obvoďáčikovi v tej dobe mohlo vypomstiť. Veksláci v uliciach boli len pešiaci a obvykle to riadili ľudia, ktorí mali konexie. Alebo by zatkol drobných kšeftárikov, za čo by mu „nepoďakovali“ súdruhovia z kriminálky, keďže to boli zväčša informátori a niektorí aj pre štb a to by Roháča vyšlo ešte drahšie. To by ho stalo minimálne postup, ak nie prevelenie niekam do tramtárie,“ konštatoval po tejto scéne divák.

Foto: TV Markíza (press)

„Veksláci sa určite takto nevystavovali na verejnosti . Zase ďalšia trápna epizóda,“ pridala sa ku kritike žena. Ďalšia sa zas zamerala na iný detail z tejto epizódy a pod rovnaký príspevok napísala: „Izotermická deka v polovici 80. rokov? Začala sa používať u nás až v 90 rokoch. Vyprávěj (pozn. red. český seriál) dbal na dobu a maličkosti. Bohužiaľ, tu je chýb ako maku.“ 

Foto: TV Markíza (press)

Toto však nebol jediný príspevok, pod ktorým sa hromadili sťažnosti. Horváthovci sa totiž ocitli v ohrození po tom, ako v ich byte začalo horieť kvôli skratu elektrického ohrievača, keďže v meste nefungovalo kúrenie. „Toto s tou zimou bolo úplne trápne. Je koniec marca a trasú sa v škole, v byte akoby bolo skutočne pod nulou. Niektorí naobliekaní a niektorí v krátkom rukáve,“ odkázala pozorná diváčka. Druhá sa hneď pridala: „Hlavne, že decká v bundách a čapiciach a rodičia polonahí. Už by tvorcovia mohli pri tom začať troška aj rozmýšľať!“

