Nová séria ledva začala a už sa sťažujú na chyby: Seriál Dunaj, k vašim službám dokazuje, že má pozorných divákov

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Pozornému oku diváka neujde žiadny detail.

Napriek tomu, že je tento dobový seriál veľmi populárny, nájdu sa aj diváci, ktorí ho nepozerajú len preto, aby si pri ňom oddýchli. Pozorným okom totiž sledujú každý detail a keď sa im niečo nepozdáva, neostanú ticho.

Napätie medzi Klárou a Kudličkom sa stupňuje a poriadnu drámu do Dunaja tiež prináša jeho nová obchodná riaditeľka. Tú kedysi uháňal Holubec, no teraz na to už rodinne založený muž, akým je, nemá čas a potrebuje sa postarať o malú Antóniu. O svoje dieťa sa naopak nemusia obávať Eva s Jakubom, keďže nakoniec všetko dobre skončilo a Jankovi sa granát nestal osudným.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Spoznajte podrobnosti za oponou natáčania Dunaja. Producent prezradil zaujímavé informácie, o ktorých takmer nik nevie
2.
Strach, aký ešte nezažil. Zdá sa, že si Holubec v tejto sérii prejde prerodom, dostane jeho postava to, čo vždy chcela?
3.
Dunaj sa vraj mení na telenovelu. Podľa divákov mali tvorcovia vynechať jednu scénu, Klára im poriadne lezie na nervy
Zobraziť všetky články (236)

Aj tak im niečo nesedí

Hoci sa nová séria ešte len rozbieha, diváci sledujú každý detail kritickým okom. Napríklad chápu, že Holubec musí ísť do Švajčiarska pre zápletku s mikrofilmom, no zároveň si myslia, že to nie je realistické. Mlieko pre malú Antóniu by podľa nich jednoduchšie zohnal priamo na Slovensku.

„V tom čase sa dali zaplatiť dedinské ženy ako dojky. Na dedinách bolo dosť žien, ktoré za peniaze túto službu poskytovali. Aký to bol Holubec šéf tajných, keď o tom nevedel. Ale scenár je scenár a potrebovali poslať niekoho do Švajčiarska,“ skonštatoval divák v komentároch a jeho argument podporila aj ďalšia diváčka: „Áno, tiež mi to napadlo, že pre Holubca by bolo „ideálne“ riešenie poslať Terezu aj malú na vidiek, kde by zaistil službu dojky. Dve muchy jednou ranou.“

Foto: TV Markíza

Čo sa týka mamičiek a ich detí, diváci si všimli ešte jeden detail, ktorý im nesedel. V komentároch totiž upozornili na scénu z kabaretu, kde si všimli, že zatiaľ čo Lena odmietala šampanské, Eva si s chuťou dala. Na tom by nebolo nič čudné, ak by nebola tehotná. Ani tu však nekončia divácke postrehy.

Foto: TV Markíza

„A ešte čosi… Epilepsia nemá také symptómy, ako podstrčili scenáristi Šarlote. Párkrát jej vykrútilo prsty na rukách, pomasírovala si ich a fungovala ďalej. Potom kukla do učebníc, stanovila si diagnózu a fungovala ďalej. Ach jaj… Stačilo by kontaktovať sekundárneho lekára bez atestácie, ktorý momentálne cirkuluje na neurológii,“ nechápavo krútila diváčka hlavou a nebola jediná. Od posledných epizód sa viacero divákov pozastavilo nad touto diagnózou a trpezlivo čakajú, či sa ukáže, že sa skutočne Šarlota pomýlila pri vlastnej diagnóze.

„Tiež ma prekvapila diagnóza, lebo epilepsia vyzerá celkom inak. Úplne to sedelo na tetanický záchvat, hlavne tá ruka a prsty, veď to i viacerí diváci potvrdili, že sa im to tak prejavuje,“ písala iná fanúšička seriálu v komentároch. Iní diváci však pripomínali, že seriál sa odohráva v roku 1944, kedy lekári síce vedeli veľa, no nemali toľko možností. Navyše je Šarlota zvyknutá spoliehať sa na seba, a tak nie div, že nepožiadala nikoho o radu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nemôžu uveriť vlastným očiam, čo videli. Diváci Ranča vyslovili teóriu, z ktorej naskakujú zimomriavky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac