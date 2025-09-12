Nová séria ledva začala a už sa sťažujú na chyby: Seriál Dunaj, k vašim službám dokazuje, že má pozorných divákov

Napriek tomu, že je tento dobový seriál veľmi populárny, nájdu sa aj diváci, ktorí ho nepozerajú len preto, aby si pri ňom oddýchli. Pozorným okom totiž sledujú každý detail a keď sa im niečo nepozdáva, neostanú ticho.
Napätie medzi Klárou a Kudličkom sa stupňuje a poriadnu drámu do Dunaja tiež prináša jeho nová obchodná riaditeľka. Tú kedysi uháňal Holubec, no teraz na to už rodinne založený muž, akým je, nemá čas a potrebuje sa postarať o malú Antóniu. O svoje dieťa sa naopak nemusia obávať Eva s Jakubom, keďže nakoniec všetko dobre skončilo a Jankovi sa granát nestal osudným.
Aj tak im niečo nesedí
Hoci sa nová séria ešte len rozbieha, diváci sledujú každý detail kritickým okom. Napríklad chápu, že Holubec musí ísť do Švajčiarska pre zápletku s mikrofilmom, no zároveň si myslia, že to nie je realistické. Mlieko pre malú Antóniu by podľa nich jednoduchšie zohnal priamo na Slovensku.
„V tom čase sa dali zaplatiť dedinské ženy ako dojky. Na dedinách bolo dosť žien, ktoré za peniaze túto službu poskytovali. Aký to bol Holubec šéf tajných, keď o tom nevedel. Ale scenár je scenár a potrebovali poslať niekoho do Švajčiarska,“ skonštatoval divák v komentároch a jeho argument podporila aj ďalšia diváčka: „Áno, tiež mi to napadlo, že pre Holubca by bolo „ideálne“ riešenie poslať Terezu aj malú na vidiek, kde by zaistil službu dojky. Dve muchy jednou ranou.“
Čo sa týka mamičiek a ich detí, diváci si všimli ešte jeden detail, ktorý im nesedel. V komentároch totiž upozornili na scénu z kabaretu, kde si všimli, že zatiaľ čo Lena odmietala šampanské, Eva si s chuťou dala. Na tom by nebolo nič čudné, ak by nebola tehotná. Ani tu však nekončia divácke postrehy.
„A ešte čosi… Epilepsia nemá také symptómy, ako podstrčili scenáristi Šarlote. Párkrát jej vykrútilo prsty na rukách, pomasírovala si ich a fungovala ďalej. Potom kukla do učebníc, stanovila si diagnózu a fungovala ďalej. Ach jaj… Stačilo by kontaktovať sekundárneho lekára bez atestácie, ktorý momentálne cirkuluje na neurológii,“ nechápavo krútila diváčka hlavou a nebola jediná. Od posledných epizód sa viacero divákov pozastavilo nad touto diagnózou a trpezlivo čakajú, či sa ukáže, že sa skutočne Šarlota pomýlila pri vlastnej diagnóze.
„Tiež ma prekvapila diagnóza, lebo epilepsia vyzerá celkom inak. Úplne to sedelo na tetanický záchvat, hlavne tá ruka a prsty, veď to i viacerí diváci potvrdili, že sa im to tak prejavuje,“ písala iná fanúšička seriálu v komentároch. Iní diváci však pripomínali, že seriál sa odohráva v roku 1944, kedy lekári síce vedeli veľa, no nemali toľko možností. Navyše je Šarlota zvyknutá spoliehať sa na seba, a tak nie div, že nepožiadala nikoho o radu.
