Útoky dronmi spôsobili palivovú krízu: Rusko stoplo benzín a obmedzilo aj naftu, chce chrániť vlastný trh s pohonnými látkami

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Niektoré ruské regióny čelia nedostatku určitých palív.

Rusko zavedie čiastočný zákaz vývozu nafty do konca tohto roka. Zároveň predĺži súčasný zákaz na vývoz benzínu. Uviedol to vo štvrtok podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruskú agentúru Interfax.

Niektoré ruské regióny čelia nedostatku určitých palív. Dôvodom je zintenzívnenie ukrajinských útokov dronmi na ruské rafinérie. Podľa Interfax Novak uviedol, že Rusko zaznamenalo menší deficit, čo sa týka ropných produktov, má však dostatočné zásoby, ktorými dokáže tento výpadok vykryť.

Čiastočný zákaz vývozu nafty

S cieľom zmierniť tlak na dodávky palív na ruský trh však Moskva rozhodla o čiastočnom zákaze vývozu nafty. Ten bude platiť iba pre ďalších predajcov, nie pre producentov. V prípade zákazu vývozu benzínu sa tento týka všetkých, teda aj producentov. Netýka sa však medzivládnych dohôd medzi Ruskom a niektorými krajinami, ako je napríklad Mongolsko.

Ilustračná foto: TASR

Zákaz exportu benzínu chce Moskva v súčasnosti predĺžiť. „Zákaz vývozu benzínu čoskoro predĺžime do konca tohto roka a aj zákaz vývozu nafty pre tých, čo nie sú producenti, bude zavedený s platnosťou do konca roka,“ povedal Novak pre Interfax. Ako dodal, Rusku to umožní pokračovať v zásobovaní domáceho trhu pohonnými látkami.

