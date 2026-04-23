Tvrdý koniec pre Janu Bittó Cigánikovú: Z SaS ju vylúčili, dôvodom má byť očierňovanie strany

Roland Brožkovič
TASR
Podľa SaS sa nestotožnila s víziou a so smerovaním strany.

Republiková rada strany SaS vo štvrtok jednohlasne vylúčila poslankyňu Národnej rady SR Janu Bittó Cigánikovú zo strany. Dôvodom je dlhodobé očierňovanie strany SaS v médiách. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Strana tvrdí, že Bittó Cigániková bojovala proti vylúčeniu Hlasu-SD zo spolupráce, nechodila na zasadnutia poslaneckého klubu ani na rokovania parlamentu. Podľa SaS sa nestotožnila s víziou a so smerovaním strany, a ani s tým, že bývalý líder SaS Richard Sulík nebude na kandidátke strany do najbližších parlamentných volieb.

Nebude ani v poslaneckom klube

„Bolo to dlhodobé očierňovanie strany v rámci vyjadrovania, ktoré sa netýka členov strany alebo mňa ako predsedu, ale strany ako takej, čo sa týka smerovania, programu, identity strany,“ povedal novinárom šéf SaS Branislav Gröhling s tým, že marcový kongres strany jasne potvrdil jeho víziu smerovania strany, s ktorou sa Bittó Cigániková nevedela stotožniť.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Verejne rozprávala o tom, že bude kandidovať na inej kandidátke inej strany, či už s Borisom Kollárom alebo s pánom Tomášom Tarabom,“ dodal. Myslí si, že sa potvrdilo, že Bittó Cigániková nechce byť súčasťou SaS. Podnet na vylúčenie prišiel podľa Gröhlinga zo strany jedného člena.

Vylúčenie zo strany je podľa jej predsedu previazané aj s tým, že Bittó Cigániková už nebude členkou poslaneckého klubu SaS v NR SR. „Čo sa týka budúcej spolupráce, na spoluprácu potrebujete dva subjekty alebo dve osoby, tak uvidíme, či bude pani Jana Bittó Cigániková pokračovať v očierňovaní strany alebo či bude akceptovať to, že strana si ide svojím životom, že rastie,“ skonštatoval.

Dôvodom na vylúčenie zo strany je podľa Bittó Cigánikovej jej kritika Gröhlinga. Nerozumie, prečo v SaS vnímajú kritiku ako poškodzovanie strany. Poslankyňa ešte popoludní novinárom hovorila, že nevie, či ju v prípade jej vylúčenia zo strany vylúčia aj z klubu. Oporou sa jej podľa jej slov snaží byť Sulík. Už dávnejšie v súvislosti so svojím ďalším pôsobením povedala, že chce stáť po boku Sulíka. Potvrdila, že jej vyjadril podporu aj šéf mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár. S ním sa ešte o spolupráci nerozpráva.

Pozrite sa, či je váš okres pre vládu prioritou: Zoznam sa rozšíri, rozhodovať budú aj…

