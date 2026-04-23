Princ Harry je opäť v Kyjeve: Svet vás vidí, odkázal. Ukrajina statočne a úspešne bráni východné krídlo Európy

Britský princ Harry vo štvrtok pricestoval do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu, uviedlo na sociálnych sieťach ukrajinské Centrum pre boj proti dezinformáciám. Princ pre stanicu ITV News povedal, že chce „pripomenúť ľudom na celom svete, čomu je Ukrajina vystavená,“ informuje TASR.
Ukrajinský národný železničný dopravca na sociálnych sieťach zverejnil video, na ktorom britský princ vystupuje z vlaku na stanici v hlavnom meste. Harry uviedol, že chce „podporiť ľudí a partnerov, ktorí každú hodinu každého dňa v neuveriteľne náročných podmienkach odvádzajú mimoriadnu robotu“.
Ukrajinu označil za štát, ktorý bráni Európu
Ukrajinu označil za krajinu, ktorá „statočne a úspešne bráni východné krídlo Európy“. Ukrajincom podľa ITV odkázal: „Svet vás vidí a rešpektuje vás“. Do ukrajinskej metropoly pricestoval v čase, keď sa tam stretávajú vysokopostavení predstavitelia krajín na Kyjevskej bezpečnostnej konferencii. Britská stanica informuje, že Harry na tomto podujatí vystúpi s prejavom.
Očakáva sa, že navštívi odborníkov na odstraňovanie mín z humanitárnej mimovládnej organizácie HALO Trust. Harry tiež plánuje stráviť čas s ukrajinskými účastníkmi športových hier Invictus Games, ktoré založil pre vojnových veteránov. Portál Ukrainska Pravda pripomína, že ide o tretiu návštevu britského princa od začiatku ruskej invázie na Ukrajine z februára 2022.
