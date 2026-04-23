Povedala to na plné ústa: Herečka zo Sľubu priznala temnú stránku 80. rokov. Jedna vec bola vtedy zlá

Herečka patrí medzi osobnosti, ktoré si nedávajú servítku pred ústa. Hoci si v posledných dňoch dopriala zaslúžený oddych v kúpeľnom prostredí, ani tam jej neunikli myšlienky na minulosť a to, čo by si z nej spoločnosť mala odniesť.
Namiesto bezstarostného relaxu tak prišli aj hlbšie úvahy – o dobe, ktorú sama zažila, aj o tom, čo sa (ne)mení. A práve tie ju prinútili vysloviť vetu, ktorá rezonuje viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Napokon Eva Pavlíková momentálne hviezdi v Sľube, pričom dej seriálu sa odohráva v dobe, ktorú sama zažila. Vrátila by niečo z minulosti späť? Odpoveď má portál Topky.
Skvelí kolegovia pri natáčaní
Známa herečka si užívala chvíle pokoja v kúpeľnom meste Piešťany spolu so svojím manželom. Procedúry, prechádzky aj oddych pri bazéne jej pomohli načerpať nové sily. Príjemným prekvapením však bolo aj nečakané stretnutie s mladou kolegyňou Nikolkou Urbánkovou, ktorá stvárňuje v seriáli Sľub Eriku Roháčovú. Herečka neskrývala radosť a priznala, že ju toto milé stretnutie úprimne potešilo.
Hoci dnes pôsobí uvoľnene, začiatky v seriáli sprevádzali obavy. Eva Pavlíková otvorene priznala, že pre ňu bolo dôležité, s kým bude na pľaci spolupracovať. Napokon sa však ukázalo, že strach bol zbytočný. “Trošku som sa bála, akého partnera mi vyberú, lebo je to veľmi dôležité, s kým hráte,“ ozrejmila herečka. Nakoniec sa po jej boku objavil starý známy Števo Skrúcaný, s ktorým si okamžite sadli.
Dlhoročné priateľstvo a spoločné spomienky z čias štúdia sa rýchlo pretavili do prirodzenej spolupráce pred kamerami. “Hoci sa nevidíme dlhé roky, ale to priateľstvo, ktoré sme mali na VŠMU… veľmi si rozumieme. On bol síce o ročník nižšie, ale je rovnako starý ako ja. Som veľmi rada, že som v takejto dobrej spoločnosti,” pochvaľuje si Eva Pavlíková, ktorá spomenula tiež Zuzanu Tlučkovú a Anku Šiškovú.
