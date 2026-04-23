Kráľovná Alžbeta kvôli vnukovi zmenila pravidlá. Princ Louis mal takmer úplne iný titul

Najmladší syn princa Williama a Kate Middleton sa narodil 23. apríla 2018 a hrdí novopečení rodičia mu dali meno Louis Arthur Charles. Jeho meno je v histórii kráľovskej rodiny obľúbené – princ William aj princ George ho majú ako prostredné meno na počesť mentora princa Charlesa, lorda Louisa Mountbattena, ktorý zahynul pri bombovom útoku IRA v roku 1979.
Ako píše portál Mirror, prostredné meno Charles je poctou Louisovmu starému otcovi, princovi z Walesu. Podobne ako jeho starší súrodenci, princ George a princezná Charlotte, ani Louis nemá priezvisko a formálne je známy ako Jeho kráľovská výsosť princ Louis z Cambridge. Chýbalo však málo a mohol mať úplne iný oficiálny titul.
Takmer vôbec nebol princ
Louisov titul „Jeho kráľovská výsosť“ nebol samozrejmosťou z dôvodu dlhoročného pravidla, ktoré zaviedol kráľ Juraj V. Ten v roku 1917 určil usmernenia o tom, ktorí členovia kráľovskej rodiny majú nárok na tituly. Vtedy sa rozhodlo, že tituly budú automaticky udelené len tým, ktorí sú najbližšie k vrcholu nástupníckej línie.
Kráľ Juraj V. rozhodol, že princmi alebo princeznami sa automaticky stanú len deti panovníka a vnúčatá narodené v mužskej línii. Pravnúčatá však už zahrnuté neboli. Jej Veličenstvo kráľovná toto pravidlo pre všetky deti Williama a Kate zrušila – ak by túto zmenu neurobila, Louis by bol známy ako Master Louis Cambridge alebo Master Louis Windsor.
