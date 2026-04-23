Kráľovná Alžbeta kvôli vnukovi zmenila pravidlá. Princ Louis mal takmer úplne iný titul

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Kráľovská rodina
Takmer vôbec nebol princ.

Najmladší syn princa Williama a Kate Middleton sa narodil 23. apríla 2018 a hrdí novopečení rodičia mu dali meno Louis Arthur Charles. Jeho meno je v histórii kráľovskej rodiny obľúbené – princ William aj princ George ho majú ako prostredné meno na počesť mentora princa Charlesa, lorda Louisa Mountbattena, ktorý zahynul pri bombovom útoku IRA v roku 1979.

Ako píše portál Mirror, prostredné meno Charles je poctou Louisovmu starému otcovi, princovi z Walesu. Podobne ako jeho starší súrodenci, princ George a princezná Charlotte, ani Louis nemá priezvisko a formálne je známy ako Jeho kráľovská výsosť princ Louis z Cambridge. Chýbalo však málo a mohol mať úplne iný oficiálny titul.

Takmer vôbec nebol princ

Louisov titul „Jeho kráľovská výsosť“ nebol samozrejmosťou z dôvodu dlhoročného pravidla, ktoré zaviedol kráľ Juraj V. Ten v roku 1917 určil usmernenia o tom, ktorí členovia kráľovskej rodiny majú nárok na tituly. Vtedy sa rozhodlo, že tituly budú automaticky udelené len tým, ktorí sú najbližšie k vrcholu nástupníckej línie.

Foto: Profimedia

Kráľ Juraj V. rozhodol, že princmi alebo princeznami sa automaticky stanú len deti panovníka a vnúčatá narodené v mužskej línii. Pravnúčatá však už zahrnuté neboli. Jej Veličenstvo kráľovná toto pravidlo pre všetky deti Williama a Kate zrušila – ak by túto zmenu neurobila, Louis by bol známy ako Master Louis Cambridge alebo Master Louis Windsor.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hrôza za zatvorenými dverami. Charlize Theron po dlhých rokoch prehovorila o rodinnej tragédii 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Dunaj k vašim službám
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac