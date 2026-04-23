Pozrite sa, či je váš okres pre vládu prioritou: Zoznam sa rozšíri, rozhodovať budú aj menšie rozdiely

Gelnica. Foto: gelnica.sk

Roland Brožkovič
SITA
Rozšírenie zoznamu okresov spolu s navýšením financií má podľa rezortu znamenať spravodlivejšie nastavenie podpory.

Štát plánuje popri avizovanom rozšírení zoznamu prioritných okresov z 19 na 30 zároveň zvýšiť finančnú alokáciu pre tieto regióny o 2,3 milióna eur. Oznámil to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ po rokovaní so zástupcami samospráv v Prešovskom samosprávnom kraji.

Zmeny majú podľa ministra posilniť regionálnu politiku a priniesť konkrétnu pomoc do oblastí, ktoré dlhodobo čelia ekonomickým a sociálnym problémom. „Mechanizmus prioritných okresov nevnímam ako administratívny nástroj, ale ako konkrétny záväzok štátu voči regiónom, ktoré sa dlhodobo pasujú s náročnejšími podmienkami, a ktoré potrebujú silnejší impulz pre rozvoj,“ uviedol Migaľ.

Spravodlivejšie nastavenie podpory

Rozšírenie zoznamu okresov spolu s navýšením financií má podľa rezortu znamenať spravodlivejšie nastavenie podpory. Minister poukázal na to, že aj menšie rozdiely v dostupnosti zdrojov môžu rozhodnúť o tom, či región získa reálnu šancu na rozvoj. Finančná pomoc smeruje podľa ministra do rôznych oblastí, od základnej infraštruktúry, ako sú vodovody a kanalizácie, cez podporu cestovného ruchu až po prípravu verejných investícií.

Prioritné okresy k 1.11.2025. Foto: MIRRI

Súčasťou opatrení je aj podpora malých obcí do 500 obyvateľov, ktoré môžu získať príspevky na menšie projekty do 10-tisíc eur. Tie majú pomôcť najmä tam, kde samosprávy nemajú kapacity na čerpanie väčších eurofondových zdrojov. Aktuálny zoznam prioritných okresov nájdete na tomto odkaze.

Minister zároveň avizoval, že aktuálnu alokáciu vo výške 13,8 milióna eur nepovažuje za konečnú a do budúcnosti chce presadzovať jej zdvojnásobenie. Cieľom je podľa neho posilniť rozvoj regiónov naprieč Slovenskom. „Som presvedčený, že Slovensko môže byť silné len vtedy, ak budú silné aj jeho regióny. A regióny budú silné vtedy, ak dostanú férovú šancu pripraviť a uskutočniť projekty, ktoré zlepšia život ľudí tam, kde žijú,“ dodal Migaľ.

Vaše auto možno vyradia z evidencie a ani o tom neviete. Ide o stovky tisíc…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
