Vaše auto možno vyradia z evidencie a ani o tom neviete. Ide o stovky tisíc vozidiel

Ilustračná foto: TASR - Veronika Mihaliková

Roland Brožkovič
TASR
Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600 000 nepoistených vozidiel.

Vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) prinesie nový zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami. Právnu normu vo štvrtok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

Zákon, ktorý má zefektívniť systém PZP a výrazne znížiť počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke, vypracovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s Ministerstvom financií (MF) SR a Ministerstvom dopravy (MD) SR v nadväznosti na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600 000 nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300 000 z nich sa aktívne používa v cestnej premávke.

Zmeny sa dotknú spolu troch právnych predpisov – zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Hromadné vyradenia

Prvým krokom bude vyčistenie databázy evidencie vozidiel. Pôjde o jednorazové hromadné trvalé vyradenie z evidencie tých vozidiel, ktoré nebudú mať uzatvorené PZP viac ako 24 mesiacov. Podľa MV je vysoký predpoklad, že reálne už tieto autá neexistujú. Držitelia budú predtým upovedomení, že ich vozidlo nie je evidované ako poistené a má sa z tohto dôvodu vyradiť. Obdobný postup sa uplatní aj voči vozidlám, ktoré sú dlhodobo (najmenej 24 mesiacov) dočasne vyradené z evidencie po uplynutí pôvodne nahlásenej lehoty.

Ilustračná foto: TASR – Jaroslav Novák

Novinkou bude zavedenie tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla za PZP, čo umožní automatizovaný spôsob kontroly a ukladania pokút. Okresné úrady budú ukladať pokuty na základe dát zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Pokuta sa bude pohybovať od 120 do 900 eur podľa hmotnosti vozidla a držiteľovi bude uložená v prípade, že vozidlo bude bez uzatvoreného PZP viac ako 30 dní. Výška pokuty sa zníži o tretinu, ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu. Za to isté vozidlo bez PZP bude možné ukladať pokutu opakovane, a to každých 150 dní v dvojnásobnej výške.

Poisťovne budú mať povinnosť poskytovať informácie o uzatvorení PZP Slovenskej kancelárii poisťovateľov bez zbytočného odkladu, aby dáta, z ktorých sa vychádza pri kontrole a sankcionovaní, boli vždy čo najaktuálnejšie a presné. Zároveň sa zavádza kontrola PZP aj v rámci staníc technickej a emisnej kontroly. V praxi to bude znamenať, že nepoistené vozidlo neprejde takouto kontrolou.

Začne to už v auguste

Celý proces hromadného vyradenia dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie, ktorý je naplánovaný na dva mesiace, odštartuje 1. augusta, avizoval rezort. Držitelia budú v priebehu augusta upovedomení, že ich vozidlo nie je evidované ako poistené a má sa z tohto dôvodu vyradiť. Následne budú mať počas septembra priestor na to, aby si svoju situáciu dali do poriadku, teda uzatvorili poistenie alebo auto dočasne vyradili.

Ak nedôjde k náprave, budú v októbri všetky takéto vozidlá hromadne vyradené z evidencie z úradnej moci. O tomto kroku budú držitelia takisto informovaní. Od 1. augusta 2027 si držiteľ, vlastník alebo prevádzkovateľ motorového vozidla bude môcť vytvoriť digitálne potvrdenie o PZP, a to v súvislosti s postupnou digitalizáciou identity a dokladov občanov pod správou MV.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Krvavý útok šelmy pri slovenskej hranici: Medveď usmrtil 58-ročnú ženu, záchranári jej už nedokázali pomôcť

Odporúčané články
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Zrušili ho po prvej sérii, potom sa stal hitom. Seriál Baywatch vo svojom čase pozeral každý, veľa vecí o ňom neviete
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Michaela predáva luxusné nehnuteľnosti: Iba lokalita dnes nestačí, o miliónových obchodoch rozhodujú detaily
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Diego sa prisťahoval na Slovensko: Ľudia Slovensko podceňujú. Prekvapuje ma, koľko sa dáva na bývanie
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky

